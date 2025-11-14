Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы помним, как Зеленский и Санду лгали о том, что Саакашвили якобы отравили (в заключении в Грузии)», – сказал он на пресс-конференции.

«После этого ни Зеленский, ни Санду не извинились. Как не извинился и посол ЕС в Грузии Павел Херчинский, который явился с демаршем (о состоянии здоровья Саакашвили) в Минюст Грузии», – отметил он.

Шалва Папуашвили напомнил, что вскоре после этих заявлений и демарша ЕСПЧ отклонил иск экс-президента Грузии о переводе за границу на лечение.

По словам председателя парламента Грузии, власти Украины направили Саакашвили на родину для «хаоса в Грузии».

«Зеленский нам прислал Михаила Саакашвили для того, чтобы взбаламутить нашу страну, чтобы мы воевали с Россией. Вот вам ваш Зеленский! Зеленский, Санду и другие выдумывали ложь о деменции Саакашвили», – заявил он.

Председатель парламента Грузии, комментируя возвращение осужденного на длительные сроки Саакашвили из больницы в тюрьму в Рустави, сказал, что экс-президент три с половиной года «провел не в пенитенциарном учреждении, и следует посчитать, во сколько это обошлось».

По его словам, Грузии стоит потребовать эти деньги от Брюсселя за «истерию и ложные нарративы».

«Цирк завершен, больше мы не дадим бюрократам в Брюсселе и послам начинать новый», – отметил он.