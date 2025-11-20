ФПК сообщила о задержании 10 поездов из-за пожара на СвЖД

Tекст: Катерина Туманова

«Движение поездов на перегоне Шамары – Кордон организовано измененным маршрутом. В настоящее время в пути следования задерживаются десять пассажирских поездов: №92 Москва – Северобайкальск; №70 Москва – Чита; №146 Санкт-Петербург – Челябинск; №10 Москва – Владивосток; №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк; №78 Москва – Абакан; №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург; №9 Владивосток – Москва; №73 Тюмень – Санкт-Петербург; №69 Чита – Москва», – сказано в сообщении.

В ФПК добавили, что поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответственно.

Сотрудники железнодорожной компании делают все возможное для восстановления движения, уточнили в компании.

Напомним, ранее в среду на участке Пермь – Кузино на границе Пермского края и Свердловской области загорелись два вагона-цистерны с газом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе Пермского края и Свердловской области закрыли ж/д путь из-за пожара. Губернатор Паслер заявил о ликвидации открытого горения цистерн на СвЖД.