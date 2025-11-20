Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
ФПК сообщила о задержании 10 поездов из-за пожара на СвЖД
Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила в Telegram-канале о ситуации с десятью пассажирскими поездами, которые следуют по отрезку Свердловской железной дороги (СвЖД), на котором произошло возгорание цистерн, которое уже полностью ликвидировано.
«Движение поездов на перегоне Шамары – Кордон организовано измененным маршрутом. В настоящее время в пути следования задерживаются десять пассажирских поездов: №92 Москва – Северобайкальск; №70 Москва – Чита; №146 Санкт-Петербург – Челябинск; №10 Москва – Владивосток; №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк; №78 Москва – Абакан; №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург; №9 Владивосток – Москва; №73 Тюмень – Санкт-Петербург; №69 Чита – Москва», – сказано в сообщении.
В ФПК добавили, что поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответственно.
Сотрудники железнодорожной компании делают все возможное для восстановления движения, уточнили в компании.
Напомним, ранее в среду на участке Пермь – Кузино на границе Пермского края и Свердловской области загорелись два вагона-цистерны с газом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе Пермского края и Свердловской области закрыли ж/д путь из-за пожара. Губернатор Паслер заявил о ликвидации открытого горения цистерн на СвЖД.