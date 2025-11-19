Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Губернатор Паслер заявил о ликвидации открытого горения цистерн на СвЖД
Ликвидировано открытое горение цистерн с газовым конденсатом в составе грузового поезда на перегоне Шамары – Кордон Свердловской железной дороги (СвЖД), сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Специалисты областной противопожарной службы и бригад РЖД ликвидировали открытое горение цистерн с газовым конденсатом на перегоне Шамары – Кордон Свердловской железной дороги, площадь возгорания составила 1 000 кв. м», – цитирует Паслера ТАСС со ссылкой на региональный департамент информполитики.
Напомним, ранее на участке Пермь – Кузино на границе Пермского края и Свердловской области загорелись два вагона-цистерны с газом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе Пермского края и Свердловской области закрыли ж/д путь из-за пожара.