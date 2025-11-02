В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге

Tекст: Вера Басилая

В Волновахе торжественно открыли памятник Герою России и ДНР, командиру разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге, сообщил в Telegram-канале Пушилин.

На церемонии возложения цветов присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Памятник установлен на том самом месте, где 5 марта 2022 года погиб Владимир Жога, прикрывая эвакуацию мирных жителей во время боевых действий. По словам Пушилина, Жога стал символом героизма, совершив «вечный подвиг, защищая мирных людей и освобождая город».

Денис Пушилин подчеркнул, что Волноваха занимает особое место в истории, будучи одним из первых крупных населенных пунктов, освобожденных во время спецоперации на Украине. Он добавил, что память о Жоге будет служить примером мужества для современников и будущих поколений.

Глава ДНР выразил благодарность всем, кто участвовал в создании памятника, особенно руководству и жителям Ямало-Ненецкого автономного округа. Также планируется благоустроить прилегающую территорию и создать небольшой сквер для семейных и коллективных визитов в честь памяти героя.

Ранее Пушилин сообщил, что на кладбище «Донецкое море» в Донецке появился новый военно-мемориальный комплекс. Мемориал посвящен погибшим героям Донбасса и России.