В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге
Памятник Герою России и Донецкой народной республики (ДНР), командиру разведбатальона «Спарта» Владимиру Жоге открыт в Волновахе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В Волновахе торжественно открыли памятник Герою России и ДНР, командиру разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге, сообщил в Telegram-канале Пушилин.
На церемонии возложения цветов присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Памятник установлен на том самом месте, где 5 марта 2022 года погиб Владимир Жога, прикрывая эвакуацию мирных жителей во время боевых действий. По словам Пушилина, Жога стал символом героизма, совершив «вечный подвиг, защищая мирных людей и освобождая город».
Денис Пушилин подчеркнул, что Волноваха занимает особое место в истории, будучи одним из первых крупных населенных пунктов, освобожденных во время спецоперации на Украине. Он добавил, что память о Жоге будет служить примером мужества для современников и будущих поколений.
Глава ДНР выразил благодарность всем, кто участвовал в создании памятника, особенно руководству и жителям Ямало-Ненецкого автономного округа. Также планируется благоустроить прилегающую территорию и создать небольшой сквер для семейных и коллективных визитов в честь памяти героя.
Ранее Пушилин сообщил, что на кладбище «Донецкое море» в Донецке появился новый военно-мемориальный комплекс. Мемориал посвящен погибшим героям Донбасса и России.