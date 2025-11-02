С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
В Донецке открыли военно-мемориальный комплекс на Аллее Героев
В столице ДНР на кладбище «Донецкое море» появился новый военно-мемориальный комплекс, посвященный погибшим героям Донбасса и России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Открытие мемориального комплекса на Аллее Героев прошло по поручению президента России Владимира Путина, он был возведен на средства из Резервного фонда Президента, передает Telegram-канал Дениса Пушилина.
В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, а также военнослужащие и школьники.
На мемориале увековечены герои Донбасса, среди которых Александр Захарченко, Арсен Павлов, Михаил Толстых, Владимир Жога, Олег Мамиев, Ольга Качура. Память о них, как отмечают организаторы, сохранилась в книгах, фильмах и живет в сердцах жителей региона.
Особый акцент сделан на воспитании молодежи на примере защитников Донбасса, а комплекс призван стать символом исторической памяти.
Кроме того, в Волновахе открыт памятник Герою России и Донецкой Народной Республики Владимиру Жоге. Здесь 5 марта 2022 года Жога погиб, прикрывая эвакуацию жителей. «Вечная память и вечная слава героям!» – сказано в сообщении.
Пушилин рассказал, что совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко были возложены цветы к памятнику.
Было отмечено и развитие центра единоборств «Северный характер», который открылся в январе 2025 года и стал самым крупным спорткомплексом Волновахи. Подчеркивается участие спортсменов региона на совместных соревнованиях и мастер-классах с представителями Ямало-Ненецкого автономного округа.
Также Пушилин осмотрел обновленный Летний парк и возложил цветы к монументам памяти жертв фашизма и героев спецоперации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой народной республике активисты и представители властей почтили память Героя России Владимира Жоги, возложив цветы к его бюсту в парке.