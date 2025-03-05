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В ДНР почтили память Героя России Владимира Жоги
В Донецкой народной республике сто активистов и представители властей почтили память Героя России Владимира Жоги, возложив цветы к его бюсту в парке.
Команда «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» ДНР, численностью около ста человек, вместе с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой и другими официальными лицами возложили цветы к бюсту Владимира Жоги.
Герой Российской Федерации и Герой Донецкой народной республики Владимир Жога погиб три года назад, защищая мирных жителей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Руководитель «Молодой Республики» Сергей Добровольский подчеркнул, что Владимир Жога был примером для молодежи, показывая, как нужно вести себя и принимать ответственность. «Он стал примером для многих ребят, которые взяли в руки оружие и пошли освобождать территорию Донецкой народной республики», – заявил Добровольский.
В мероприятии также приняли участие студенты Донецкой академии управления и государственной службы во главе с ректором Ларисой Костровец. В своей речи она отметила, что подвиг Владимира Жоги объединяет всех героев и является примером для подражания. «Это неправильно, когда молодые ребята уходят из жизни. Но благодаря таким героям, как Владимир Жога, мы можем жить и обучаться», – сказала Костровец.