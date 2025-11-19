Гендиректор ИРИ сообщил о судьбе YouTube в России

Гендиректор ИРИ Гореславский: В России не намерены полностью блокировать платформу YouTube

Tекст: Тимур Шайдуллин

Об отсутствии планов по полной блокировке или закрытию платформы YouTube в России рассказал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский на встрече со студентами Института «Первая академия медиа» РЭУ имени Плеханова, передает ТАСС. Он отметил нецелесообразность блокировки и пояснил, что фиксируется устойчивый тренд на снижение интереса к контенту на платформе.

Гореславский уточнил, что на данный момент видеохостинг не запрещен и не находится под блокировкой, в отличие от Facebook* и Instagram* (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской).

Он добавил, что ИРИ готова поддержать блогеров с крупной аудиторией при условии их основной активности в отечественных соцсетях, а доля в YouTube не должна превышать 30%. При этом Гореславский подчеркнул важность создания отечественного контента и сохранения его присутствия в зарубежных интернет-платформах.

YouTube выплатит президенту США Дональду Трампу 24,5 млн долларов по решению суда по его иску из-за блокировки аккаунта после событий 6 января 2021 года.

Также YouTube закрыл официальный канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро.