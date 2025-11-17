В «Мастерской новых медиа» стартовал отбор на бесплатное обучение в 2026 году

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году участникам предлагают три трека: «Мастерская управления событиями», «Медиакоммуникации» и «Стратегические коммуникации», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Формат направления «Мастерская управления событиями» впервые станет международным. К участию приглашаются как организаторы крупных мероприятий из России, так и русскоговорящие специалисты, работающие за рубежом: event-менеджеры, постановщики шоу, эксперты молодежной и культурной политики, сотрудники НКО. Пройти первоначальный отбор можно на сайте мастерскаяновыхмедиа.рф до 7 декабря.

Трек «Медиакоммуникации» рассчитан на тех, кто ежедневно работает с созданием и продвижением контента. Подать заявку могут авторы и редакторы пабликов и каналов, блогеры, журналисты, аналитики, медиаменеджеры и специалисты по SMM. Направление «Стратегические коммуникации» ориентировано на людей, формирующих крупные медиапроекты и информационные кампании. К участию допускаются авторы концепций, сценаристы, продюсеры и специалисты в сфере политкоммуникаций. Первичный отбор по этим двум направлениям продлится до 13 января.

В рамках программы участникам предоставят возможность работать напрямую с ведущими практиками индустрии. Обучение построено по модели авторских мастерских. Среди приглашенных экспертов – начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, министр культуры Ольга Любимова, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский, журналист Владимир Соловьев и другие специалисты.

Программа охватывает такие вопросы, как привлечение ресурсов для реализации инициатив, поиск актуальных тематических ниш, усиление медиапроектов за счет современных инструментов, в том числе технологий искусственного интеллекта и нейросетей. Участники смогут получить практические навыки, ознакомиться с реальными кейсами крупных заказчиков, а также в командах разработать собственные проекты и представить их экспертам.

«Мастерская новых медиа» – это образовательная площадка для медийных экспертов, PR-специалистов, блогеров и лидеров мнений. Помимо обучения, проект объединяет профессиональное сообщество, которое уже включает более 1400 участников из России и других стран.