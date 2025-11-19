Определены 50 учебных заведений, которые наградят за ЗОЖ-активность

Молодые люди смогли ознакомиться с историями успеха отечественных чемпионов спорта, узнать о нормах ГТО, особенностях фиджитал спорта и секретах здорового образа жизни. Особое внимание уделили участию высокопрофессиональных лекторов – среди которых были олимпийские чемпионы и рекордсмены.

Замгендиректора общества «Знание» Саркис Гюласарян подчеркнул: «Мы хотели привлечь к этой деятельности еще больше лекторов, чтобы как можно больше молодых людей смогли перенять уникальный опыт чемпионов, вдохновиться их историей успеха и понять, что спортивные принципы – дисциплина, целеустремленность и воля к победе – являются фундаментом для достижения высот в любой сфере жизни».

В конкурсе приняли участие более 2 тыс. учебных заведений и свыше 3 тыс. педагогов из разных регионов России. Самыми активными регионами стали Тверская, Саратовская и Свердловская области.

В составленном рейтинге 50 победителей определялись по количеству мероприятий и числу участников. Среди лучших оказались школы из Пензенской, Краснодарской, Москвы, Владимирской и Волгоградской областей.

Для школьников и студентов прошли встречи с известными спортсменами: свои истории и секреты успеха рассказали Мария Пасека, Илья Авербух и Евгений Колмогоров, которые провели для молодежи зарядку.

Лидеры рейтинга получат комплекты брендированного спортивного инвентаря. Проект поддержал Минспорт.