«Кошельку» Зеленского Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям
Бизнесмен Тимур Миндич получил обвинение от НАБУ сразу по пяти статьям, в том числе в отмывании денег и создании преступной группы, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в России).
Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, сразу по пяти статьям, передает РИА «Новости».
Как сообщил депутат украинской Рады Алексей Гончаренко, речь идет о создании преступной организации, незаконном воздействии на министров энергетики и обороны, контроле за финансовыми потоками в энергетической сфере, отмывании средств и вербовке новых участников в преступную группу.
Депутат добавил, что, согласно материалам дела, Миндич давно поддерживает тесный контакт со своим главным финансистом Александром Цукерманом, с которым они дружат еще с 2019 года и регулярно вместе выезжали за границу. Гончаренко также подчеркнул, что в последний раз «они убегали вместе».
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины впервые обнародовало аудиозаписи по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского.
Сотрудники НАБУ провели обыски у Миндича.
Сотрудник НАБУ Руслан Магомедрасулов, которого обвинили в сотрудничестве с Россией, сообщил, что Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем в энергетике и обороне.
Сообщалось, что Миндич предположительно покинул Украину, используя израильский паспорт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Евросоюза, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и экс-главы дипломатии Жозепа Борреля к «схемам Миндича».