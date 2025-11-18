Путин заявил о росте товарооборота России со странами ШОС

Путин: Объем товарооборота России и ШОС достиг 409 млрд долларов

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Путина, ключевую долю этого показателя формирует взаимодействие России с Китаем, однако сотрудничество с другими странами организации также демонстрирует устойчивую положительную динамику, передает РИА «Новости».

«Товарооборот России с государствами ШОС в 2024 году достиг 409 миллиардов долларов и продолжает расти. Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но все-таки и с другими государствами – участниками ШОС товарооборот растет», – сказал он.

Напомним, Путин во вторник провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС.

Ранее премьер Госсовета Китая заявил о необходимости сотрудничества с Россией в ШОС.