УЗГА: Модернизация БПЛА «Форпост-Р» повысила эффективность аппарата

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, модернизация беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р» позволила значительно увеличить его эффективность выполнения различных задач, сообщает ТАСС.

Згировская рассказала, что обновлённая версия получила современное цельнокомпозитное крыло большего размаха и изменила конструкцию хвостового оперения. Конструкторы перешли с металлического каркаса на композитный кессон, что значительно снизило трудоемкость производства.

Она подчеркнула: «Благодаря модернизации была расширена номенклатура полезных нагрузок БПЛА «Форпост-Р», при этом летно-технические характеристики сохранились на прежнем уровне». В результате роста аэродинамических показателей увеличилась и масса полезной нагрузки, которую теперь способен брать на борт «Форпост-Р».

На заводе отмечают первопроходческую роль «Форпоста» в линейке отечественных БПЛА самолетного типа для аэродромного базирования. Комплекс успешно применялся в боевых условиях, оснащался оптическим и радиолокационным оборудованием, а также авиационными средствами поражения. Благодаря проекту министерство обороны России и промышленность получили ключевой опыт в создании и эксплуатации средних беспилотников.

Экспортная версия, комплекс «Форпост-РЭ», представлена публике в виде макета на российской экспозиции выставки Dubai Airshow 2025, которая проходит в ОАЭ с 17 по 21 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Уральский завод гражданской авиации анонсировал участие учебного самолета УТС-800 и БПЛА «Форпост-РЭ» на выставке Dubai Airshow.

Ранее катапульта учебного самолета УТС-800 прошла успешные испытания.

Самолет УТС-800 и беспилотник «Форпост» привлекли внимание посетителей выставки IDEX-2025 в Абу-Даби.