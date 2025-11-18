105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.5 комментариев
УЗГА: Модернизация БПЛА «Форпост-Р» повысила эффективность аппарата
Обновление конструкции беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р» позволило повысить его эффективность при выполнении задач различного характера, заявила официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская в рамках международной выставки Dubai Airshow 2025.
По ее словам, модернизация беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р» позволила значительно увеличить его эффективность выполнения различных задач, сообщает ТАСС.
Згировская рассказала, что обновлённая версия получила современное цельнокомпозитное крыло большего размаха и изменила конструкцию хвостового оперения. Конструкторы перешли с металлического каркаса на композитный кессон, что значительно снизило трудоемкость производства.
Она подчеркнула: «Благодаря модернизации была расширена номенклатура полезных нагрузок БПЛА «Форпост-Р», при этом летно-технические характеристики сохранились на прежнем уровне». В результате роста аэродинамических показателей увеличилась и масса полезной нагрузки, которую теперь способен брать на борт «Форпост-Р».
На заводе отмечают первопроходческую роль «Форпоста» в линейке отечественных БПЛА самолетного типа для аэродромного базирования. Комплекс успешно применялся в боевых условиях, оснащался оптическим и радиолокационным оборудованием, а также авиационными средствами поражения. Благодаря проекту министерство обороны России и промышленность получили ключевой опыт в создании и эксплуатации средних беспилотников.
Экспортная версия, комплекс «Форпост-РЭ», представлена публике в виде макета на российской экспозиции выставки Dubai Airshow 2025, которая проходит в ОАЭ с 17 по 21 ноября.
