Суд в Армении продлил арест бизнесмену Карапетяну

Суд в Армении продлил на два месяца арест бизнесмену Карапетяну
Российский предприниматель Самвел Карапетян останется под стражей в Армении еще на два месяца по решению антикоррупционного суда, заявил журналистам у здания суда один из адвокатов бизнесмена Арам Вардеванян.
Арест бизнесмена Самвела Карапетяна, обвиняемого в призывах к захвату власти и экономических преступлениях, был продлен антикоррупционным судом Армении, передает ТАСС. Решение суда огласили в ответ на соответствующее ходатайство стороны обвинения.
По словам одного из адвокатов Карапетяна Арама Вардеваняна, еще 17 ноября во время заседания информация о продлении ареста уже была опубликована на сайте газеты «Айкакан Жаманак», принадлежащей семье премьера Никола Пашиняна, за час до его официального объявления.
Вардеванян отметил, что, по его мнению, публикация на сайте газеты задала исход судебного процесса, и выразил недоумение по поводу столь быстрой предопределенности решения суда в подобных делах.
Ранее армянские следователи обвинили бизнесмена Самвела Карапетяна в причастности к отмыванию денег через ряд компаний.
Депутаты парламента Армении приняли законы, по которым правительство страны получает преимущественное право на покупку компании «Электросети Армении».
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении прекратила действие лицензии компании «Электрические сети Армении».