В армии утвердили новые воинские специальности для операторов БПЛА
Новые военно-учетные специальности (ВУС) в сфере беспилотных летательных аппаратов, как и квалификационные требования к ним, утверждены в Вооруженных силах, сообщил замначальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой.
По его словам, новые военно-учетные специальности (ВУС) в области беспилотных летательных аппаратов были утверждены в Вооруженных силах России, передает ТАСС.
«Новые военно-учетные специальности появились, они все утверждены. Так же как и квалификационные требования, как и программы обучения», – отметил Концевой, отвечая на вопрос о ВУС, связанных с развитием направления БПЛА в армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в армии России создали новый род войск – войска беспилотных систем.
Новая структура вооруженных сил изменилась благодаря увеличившейся роли беспилотников на поле боя.
Министерство обороны представило официальную эмблему новых войск.