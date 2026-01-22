  • Новость часаДоля доллара в мировой торговле упала до рекордного минимума
  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов
    Конгресс США поддержал Мачадо в качестве нового руководителя Венесуэлы
    Тбилиси впервые напрямую обсудил с Каракасом вопрос отмены признания Абхазии и Южной Осетии
    Британские ученые раскрыли секрет долголетия
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    Зеленского высмеяли за трюк с темнотой в кабинете
    Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «Лукойла» – 28 февраля.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    22 января 2026, 08:12 • Новости дня

    Европейский дипломат заявил о смерти американской мечты Европы

    Politico: Европейский дипломат признал окончание эпохи американской мечты Европы

    Европейский дипломат заявил о смерти американской мечты Европы
    @ Spc. Michael Schwenk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский дипломат выразил мнение, что идея американской мечты перестала быть актуальной для Европы, отметив завершение определенной эпохи, сообщило Politico.

    Издание Politico сообщает, что неназванный европейский дипломат заявил о смерти американской мечты для Европы, передает РИА «Новости».

    «Наша американская мечта мертва», – заявил политик.

    По словам источника, на сегодняшний день в Европе теряется вера в идеи и ценности, которые долгое время ассоциировались с Соединенными Штатами Америки.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа в последние десятилетия движется в неверном направлении.

    21 января 2026, 12:21 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети слова бельгийского премьера о роли Евросоюза по отношению к США, отметив сложность выбора.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о положении Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал: «Трудный выбор вассалов».

    Премьер-министр Бельгии ранее заявил, что быть счастливым вассалом – одно, а несчастным рабом – несколько другое. Так он охарактеризовал зависимость Евросоюза от США.

    Ранее руководство Евросоюза заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии. Евросоюз подчеркнул готовность защищать свои интересы в регионе.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает нарастание кризиса внутри западного общества.

    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»

    Политолог Рар: В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол из-за «Совета мира»

    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем и попросятся в «новую ООН». Остальные, в частности Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о том, что большинство членов ЕС отказались войти в «Совет мира».

    «Нынешний Давос может войти в историю как начало конца прежней Организации Объединенных Наций. Дональд Трамп предлагает миру некую новую «Ялту 2.0» – создание клуба главных мировых держав для укрепления будущего мирового порядка», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что с похожей идеей ранее выступал Владимир Путин, однако тогда США не отреагировали на инициативу. «Если сейчас страны БРИКС поддержат инициативу по формированию «клуба мира», то в мировой политике появится зародыш некой альтернативы ООН, а прежняя начнет постепенно отмирать», – прогнозирует собеседник.

    По оценкам Рара, европейские лидеры «жутко боятся» такого развития события. «В своей ошеломляющей самонадеянности они решили блокировать попытки Трампа манифестировать новый многополярный мир. Европа опасается, что этот орган просто размоет старый прозападный порядок, «основанный на правилах», – уточнил политолог.

    На этом фоне он процитировал американского лидера, который сказал, что у европейцев «слабые карты». «Я предполагаю, что в Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем, нежели чем с Брюсселем, и попросятся в «новую ООН». Остальные, такие как Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны в новую Европу», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что большинство стран Евросоюза отклонили предложение Дональда Трампа войти в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, европейцы опасаются, что новая структура призвана оттеснить на второй план ООН как площадку для урегулирования глобальных конфликтов. Кроме того, переживания у ЕС вызвало приглашение в Совет президента России Владимира Путина.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, уточнили в Белом доме.

    Позднее СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере одного миллиарда долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. В Кремле же заявляли, что пока не знают всех деталей создания структуры и рассчитывают получить разъяснения от Вашингтона.

    По словам источника Axios, глава Белого дома в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, скорее всего, противопоставит деятельность «Совета мира» работе ООН. «Я подозреваю, он сделает вывод, что это антагонист ООН», – пояснил собеседник портала. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предложенный Трампом орган нужен только для сохранения гегемонии США.

    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    По его словам, некоторые регионы континента стали неузнаваемыми, передает ТАСС.

    «Некоторые места в Европе, откровенно говоря, более неузнаваемы. Можно об этом спорить, но здесь нет предмета спора», – подчеркнул Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Американский лидер оценил происходящие в Европе изменения как «крайне негативные». Он отметил, что по-прежнему любит Европу и желает ей благополучия, но обеспокоен текущими тенденциями.

    Трамп считает, что на европейские страны серьезно влияют бесконтрольная миграция, рост импорта и переход на зеленую энергетику.

    Ранее сообщалось, что Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС.

    21 января 2026, 09:05 • Новости дня
    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»

    FT: Большинство стран ЕС отказались вступать в «Совет мира» из-за ООН и Путина

    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»
    @ Kira Hofmann/picture alliance/BMF/photothek/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, большинство государств Евросоюза отказались принимать участие в создании «Совета мира», инициированного США, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что приглашения от США получили представители многих стран, однако «большинство стран ЕС отклонили эти приглашения».

    Financial Times отмечает, что среди европейских политиков закрепились опасения по поводу подлинных целей формирования «Совета мира». В частности, в Европе считают, что новая структура может отодвинуть ООН на второй план как ключевую международную площадку для разрешения глобальных конфликтов.

    По информации источников газеты, дополнительные сомнения у представителей ЕС вызвало приглашение в «Совет мира» президента России Владимира Путина. Отмечается, что участие Москвы может восприняться как легитимизация подхода Вашингтона к международным вопросам.

    Идею создания «Совета мира» ранее озвучил президент США Дональд Трамп, который заявил о намерении пригласить в новую структуру лидеров разных государств – в том числе России и Белоруссии – для обсуждения выхода из кризиса вокруг сектора Газа.

    Ранее СМИ писали, что якобы Дональд Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Песков заявил, что Москва пока не знает всех деталей инициативы и рассчитывает получить разъяснения от США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью заявления о необходимости внести для участия в совете миллиард долларов.

    21 января 2026, 12:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решимости Евросоюза принять ответные меры против новых тарифов США на европейские товары из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Европейский союз готов ответить на введение новых тарифов президентом США Дональдом Трампом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом, передает Bloomberg.

    По ее словам, Европа предпочитает диалог и поиск решений, но при необходимости «полностью готова действовать с единством, срочностью и решимостью».

    Фон дер Ляйен отметила, что возврата к прежнему мировому порядку, который строился десятилетиями при сотрудничестве с США, больше не будет. Она подчеркнула: «Перемены в международном порядке не только тектонические – они необратимы. Мы теперь живем в мире, определяемом грубой силой».

    Дональд Трамп ранее объявил о введении десятипроцентного тарифа на товары из восьми европейских стран с 1 февраля, с ростом до 25% в июне, если ему не позволят приобрести Гренландию – автономный регион Дании, которая является членом НАТО и ЕС. В ответ на это лидеры ЕС проведут экстренное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить возможные ответные меры.

    По словам фон дер Ляйен, дополнительные тарифы были бы «просто ошибкой», учитывая общий интерес ЕС и США к безопасности Арктики. Она подчеркнула, что торговая эскалация между союзниками только усилит внешних противников, которых обе стороны стремятся не допустить в свою стратегическую сферу.

    В связи с кризисом вокруг Гренландии Европарламент уже собирается отложить ратификацию крупного торгового соглашения с США. Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС готовит масштабные инвестиции в экономику и инфраструктуру Гренландии, а также намерен укреплять сотрудничество по вопросам безопасности с Британией, Канадой, Норвегией и Исландией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Европейский парламент готов приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за новых возможных тарифов. Германия на экстренном саммите ЕС в Брюсселе призвала Еврокомиссию применить «торговую базуку» против США по ситуации вокруг Гренландии.

    21 января 2026, 11:12 • Новости дня
    NYT: Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует выступить с особым обращением к европейским лидерам на Всемирном экономическом форуме, которые обеспокоены его требованиями о Гренландии, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп отправился на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне обострения отношений с европейскими странами, сообщает The New York Times.

    Главной темой для обсуждения на форуме станет вопрос о попытках Трампа приобрести Гренландию, что вызвало недоумение и тревогу среди европейских лидеров. Они опасаются дальнейшего ослабления трансатлантического альянса и пересматривают отношения с США.

    Во вторник, отвечая на вопрос о том, насколько он готов зайти в попытках приобрести Гренландию, Трамп заявил журналистам в Белом доме: «Узнаете». Его риторика, включающая угрозы ввести новые торговые пошлины против европейских стран, еще более обострила обстановку накануне форума. Кроме того, Трамп в социальных сетях высмеял европейских лидеров и опубликовал личную переписку, где президент Франции Эммануэль Макрон пишет: «Я не понимаю, что вы делаете по поводу Гренландии».

    По мнению некоторых участников Давоса, нынешний форум стал площадкой не столько для экономического диалога, сколько для попыток снизить градус напряженности между Трампом и его европейскими коллегами. Макрон заявил, что «имперские амбиции возвращаются» и США открыто стремятся «ослабить и подчинить Европу», а премьер-министр Канады Марк Карни назвал происходящее «началом новой реальности, где геополитика великих держав не подчиняется никаким ограничениям». В ответ на угрозы Трампа, некоторые страны задумались о введении ответных пошлин против США, однако министр финансов Скотт Бессент назвал такой шаг «неблагоразумным».

    Особое внимание на форуме уделяется предстоящему выступлению Трампа, заявленному Белым домом как «специальное обращение».

    Ожидается, что он затронет вопросы повышения доступности жилья в США, а также проведет встречи с лидерами других стран и представителями финансового и криптовалютного сектора.

    В четверг Трамп собирается объявить о запуске своего «Совета мира» по восстановлению Газы, куда пригласил президента России Владимира Путина, несмотря на попытки европейских лидеров изолировать его из-за спецоперации на Украине.

    Ранее европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Axios пишет, что Дональд Трамп планирует приехать на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне усиления своего влияния после угроз введения тарифов странам НАТО из-за Гренландии и расширения полномочий «Совета мира» за пределы Газы.

    Глава МИД Рсосии Сергей Лавров заявил, что европейские политики будут пытаться склонить Трампа к использованию дискредитированных подходов по ситуации на Украине на встречах в Давосе.

    21 января 2026, 13:27 • Новости дня
    Посольство России в Финляндии усомнилось в назначении забора на границе

    Tекст: Вера Басилая

    Российское посольство в Финляндии поставило под сомнение реальную цель строительства забора на границе, указав на первый инцидент с нарушителем.

    Посольство России в Финляндии задалось вопросом, кого и от чего ограждает забор, который финские власти строят на границе с Россией, передает РИА «Новости».

    В комментарии дипмиссии отмечается, что первый задержанный нарушитель оказался гражданином Финляндии и пытался пересечь границу с финской стороны.

    «Оказалось, что задержанный пограничниками нарушитель является гражданином Финляндии и собирался пересечь границу не с российской, а с финской стороны», – говорится в заявлении посольства.

    В дипмиссии добавили, что сотрудники финской пограничной охраны восприняли этот результат воодушевленно, надеясь на дальнейшие подобные случаи, а также отметили высокотехнологичные решения, использованные при возведении заграждения.

    В посольстве подчеркнули, что система заграждений стоимостью 380 млн евро действительно функционирует, и местные налогоплательщики могут быть довольны. Вместе с тем представители России выразили сомнение, кого и от чего забор реально защищает, и добавили, что как средство противодействия «гибридному воздействию» со стороны России он себя пока не проявил.

    Финляндия возводит забор преимущественно на юго-востоке границы с Россией, где расположены наиболее загруженные контрольно-пропускные пункты. Ожидается, что длина заграждения составит около 200 километров, а завершение проекта намечено на 2026 год. Власти Финляндии не планируют строить забор вдоль всей 1300-километровой границы.

    У заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, заодно оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию», от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

    Финляндия занимает шестое место в  декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    21 января 2026, 14:40 • Новости дня
    Бывший евродепутат назвал поддержку Украины ЕС смертельной лихорадкой

    Бывший евродепутат де Вилье назвал поддержку Украины ЕС смертельной лихорадкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший евродепутат Филипп де Вилье считает, что поддержка Украины приведет Евросоюз к гибели из-за трех допущенных ошибок.

    Филипп де Вилье, бывший евродепутат от Франции, заявил о вероятной скорой смерти Евросоюза, который, по его мнению, поражен «тремя смертельными лихорадками», пишет РИА «Новости».

    В статье для Journal du Dimanche он отметил: «Я объявляю вам о вероятной скорой смерти Европейского союза. Поскольку он поражен тремя смертельными лихорадками... Он умрет от НАТО в Гренландии… Он умрет вместе с сельскохозяйственной Европой, которую он убил собственными руками… Он умрет на Украине, захотев вести войну за пределами своих границ».

    По мнению де Вилье, ЕС оказался под влиянием НАТО и допустил три критические ошибки: попытался включить Украину в альянс, саботировал Минские соглашения и стал стороной конфликта, объявив об отправке военных на Украину после прекращения огня.

    Де Вилье подчеркнул, что европейская мечта превратилась в кошмар, и отметил, что Франции пора выйти из состава ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии предоставили Украине военную помощь более чем на 800 млн евро с 2022 года.

    Киев сообщил о применении систем противовоздушной обороны стоимостью более 80 млн евро.

    Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией.

    21 января 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Германия пригрозила применить торговую базуку против США

    Tекст: Вера Басилая

    На экстренном саммите лидеров ЕС в Брюсселе Германия призвала Еврокомиссию применить «торговую базуку», так называемый инструмент против принуждения ( anti-coercion instrument) против США из-за ситуации вокруг Гренландии, сообщает Politico.

    По данным Politico, Германия потребовала от Еврокомиссии применить так называемый инструмент против принуждения (anti-coercion instrument, ACI) против США в случае, если президент Дональд Трамп не откажется от угроз в отношении Гренландии, пишет «Коммерсантъ».

    Об этом заявил представитель ФРГ на экстренном саммите лидеров ЕС, который прошел в Брюсселе накануне вечером. По данным издания, на встрече обсуждалась возможность введения ответных пошлин на американский экспорт на сумму 93 млрд евро, в рамках ранее подготовленного пакета ответных мер.

    К инициативе Германии уже присоединилась Франция, призвав использовать жесткие экономические инструменты. Однако большинство стран ЕС проявляют осторожность, опасаясь возможных ответных шагов со стороны США и негативного влияния на свои экономики, отмечает Politico.

    «Инструмент против принуждения», также известный среди европейских чиновников как «торговая базука», дает возможность вводить тарифы, ограничивать экспорт стратегических товаров и запрещать американским компаниям участвовать в европейских тендерах. Ранее этот механизм не применялся.

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что «торговая базука» Евросоюза срикошетит обратно по Европе.

    Глава Белого дома объявил о введении в феврале пошлин в 10% против ряда европейских стран, которые в июне увеличатся до 25% и будут действовать до заключения сделки по покупке Гренландии.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые пошлины США, включая так называемую торговую базуку.

    21 января 2026, 09:53 • Новости дня
    Захарова удивилась идее Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне

    Захарова сравнила идею Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне с клоунадой

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала клоунадой и буффонадой заявления президента Финлнядии Александра Стубба, предложившего обсудить вопрос Гренландии с президентом США Дональдом Трампом в сауне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу заявления президента Финляндии Александра Стубба о возможности обсудить вопрос Гренландии в сауне с президентом США Дональдом Трампом, передает радио Sputnik.

    В эфире радиостанции Захарова отметила: «Я не могла поверить своим глазам. <…> Я отказывалась верить», – заявила Захарова.

    По ее словам, ее удивило, что один президент суверенной страны предлагает президенту другой суверенной страны сходить релакснуть и в «расслабленной обстановке» поискать выходы из ситуации.

    «А какая ситуация-то относительно третьей суверенной страны? Как лучше, как удобнее всем оттяпать, перепрошить, переформатировать ее регион», – отметила Захарова.

    Захарова обратила внимание, что слова Стубба прозвучали почти одновременно с комментариями министра иностранных дел России Сергея Лаврова по теме Гренландии на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии за 2025 год. По словам дипломата, Лавров освещал этот вопрос «глубоко, не без юмора, где это уместно, но фундаментально, со ссылками на документы, исторические факты».

    Она уточнила, что речь не о сравнении России и Запада, а о разных подходах к международным вопросам. Захарова подчеркнула, что приводила лишь цитаты, чтобы показать разницу в том, как представители разных стран обсуждают одну и ту же проблематику.

    Официальный представитель МИД РФ сравнила слова Стубба с «клоунадой» и «буффонадой», подчеркнув, что такой подход абсолютно неуместен, когда речь идет о судьбах большого количества людей – жителей Гренландии, Дании и США. Она добавила, что обсуждение серьезных международных вопросов в подобном стиле превращается в «театр абсурда на выезде».

    Ранее Захарова назвала форум в Давосе «международным театральным фестивалем абсурдистики» после заявления президента Финляндии.

    Напомним, президент Финляндии Александр Стубб предложил совместный поход в сауну с Дональдом Трампом для обсуждения вопроса по Гренландии.

    21 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии спрогнозировал потепление отношений с ЕС

    Глава МИД Белоруссии выразил надежду на потепление отношений с ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белорусский министр иностранных дел выразил уверенность в возможном восстановлении сотрудничества с Польшей, отметив сложные перспективы взаимодействия с Литвой.

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью агентству БелТА рассказал о перспективах улучшения отношений с европейскими соседями. По его словам, республика ожидает, что в первую очередь взаимодействие восстановится с Польшей.

    Он пояснил, что польские власти стремятся стать региональным лидером и проводят прагматичную политику, в которой не могут быть «белые пятна». Рыженков выразил мнение, что путь сотрудничества с белорусской оппозицией для Польши бессмыслен, и выразил надежду на возвращение к торгово-экономическим и межчеловеческим контактам между странами.

    В отношении Литвы министр отметил, что литовское руководство, по его мнению, руководствуется не интересами собственного народа, а указаниями из Брюсселя и Вашингтона. Он назвал правительство в Вильнюсе непредсказуемым партнером и подчеркнул, что любые шаги по возобновлению сотрудничества с Литвой должны быть хорошо обдуманы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусские власти стремятся к скорейшему восстановлению нормальной работы пунктов пропуска на границе с Литвой.

    Однако еще в декабре в Евросоюзе определили новые основания для будущих санкций против Белоруссии, связанных с действиями, угрожающими демократии в странах ЕС.

    В свою очередь, передвижение грузовиков из Польши, Латвии и Литвы через Белоруссию теперь возможно только при наличии навигационных пломб.

    21 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Премьер Бельгии сравнил Трампа с голодной гусеницей

    Де Вевер использовал образ из книги для критики Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с персонажем книги Эрика Карла, комментируя его поведение по вопросу Гренландии.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница», передает ТАСС со ссылкой на The Daily Mail. В разговоре о словах Трампа по поводу Гренландии, Де Вевер подчеркнул, что американский лидер ведет себя не как союзник.

    Он заявил: «Я считаю, что время сладких речей прошло. Наступает момент, когда сладкие речи и лесть контрпродуктивны. Это только побуждает их сделать еще один шаг вперед – это 'Очень голодная гусеница'».

    Премьер отметил, что чрезмерная мягкость в диалоге с американской стороной может привести к усилению давления со стороны США. Де Вевер обратился к иллюстрации из книги Эрика Карла, в которой гусеница становится настолько жадной, что у нее болит живот, чтобы подчеркнуть свою позицию по отношению к действиям Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Давосе Дональд Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что США готовят для Европы ультиматум в Давосе.

    21 января 2026, 09:17 • Новости дня
    Посольство: Власти Копенгагена не изымали землю у дипмиссии России

    Tекст: Вера Басилая

    Городской администрацией Копенгагена пока не предпринимались практические шаги по изъятию земельного участка у российской дипмиссии, эта идея озвучивалась в 2024 году, сообщили в посольстве России в Копенгагене.

    Власти Копенгагена не осуществляли никаких реальных действий по изъятию участка земли, принадлежащего российскому посольству, передает РИА «Новости».

    В дипмиссии пояснили, что идея лишения участка обсуждалась в датских СМИ еще в 2024 году. Тогда заместитель мэра Копенгагена Йенс-Кристиан Люткен высказывал заинтересованность городских властей в обратном выкупе участка по минимальной стоимости.

    Дипломаты подчеркнули, что неоднократно указывали на недопустимость подобных инициатив и их противоречие международному праву. В посольстве напомнили о действующем с 1982 года соглашении между СССР и Данией по условиям размещения дипмиссий в столицах двух стран.

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что со стороны мэрии Копенгагена звучат угрозы отобрать землю, где находятся здания российской дипмиссии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером
    В России произвели рекордный за 30 лет объем молока
    На Украине начались протесты из-за отключения электроэнергии
    Главу Минторга США освистали на ужине в Давосе
    400 миллионеров и миллиардеров призвали к повышению налогов для сверхбогатых
    Ударом тока убит бывший глава «Укрэнерго»
    «Билайн» объяснил случайное появление доступа к YouTube у абонентов

