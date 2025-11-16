  • Новость часаЭксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    16 ноября 2025, 15:15 • Новости дня

    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о «русскоязычности» кошек подняли во Львове – местного журналиста Илью Лемко возмутила реклама кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота – мяу!».

    Журналист Илья Лемко во Львове обратил внимание на рекламу, где использовалось слово «мяу», и выразил возмущение по поводу «русскоязычности» кошек, передает ТАСС. В своей авторской колонке для zaxid.net он заявил: «По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: «Первое слово моего кота – мяу!». Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют, интересно, что украинские коты никогда не говорят: «Мяу», только «Няв», то есть не мяукают, а нявкают».

    После этого в публикации Лемко рассуждает о том, что авторы рекламы могли проявить низкий интеллектуальный уровень, выбирая «мяу» вместо «няв». Он считает, что украинские коты должны «нявкать», а не «мяукать», и призывает к дерусификации кошачьего языка.

    На ситуацию уже отреагировал депутат Верховной рады Максим Бужанский. Он предположил, что вопрос «мяу» или «няв» вскоре может привести к созданию специальных комиссий, таких как «кото-Рада доброчестности», и даже предложил разработать гранты по теме поведения котов. По мнению депутата, эта тема вполне способна перерасти в абсурдные инициативы на государственном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине запланировали дерусификацию более 700 населенных пунктов. Украинские полярники в Антарктиде уже переименовали указатели в рамках кампании по декоммунизации. В офисе Владимира Зеленского ранее выразили желание распространить дерусификацию на Харьков и Донбасс.

    15 ноября 2025, 16:51 • Новости дня
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию, заявил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер.

    Скотт Риттер, отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик, заявил, что Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию, передает РИА «Новости». В эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт отметил, что отвечающий за разрушение украинского общества Зеленский не сможет это пережить.

    «Я не удивлюсь, если он улетит в Грецию и там останется», – заявил Риттер.

    По мнению Риттера, на украинские власти сейчас оказывается огромное давление из-за российских авиаударов по энергетической инфраструктуре страны и коррупционных скандалов в рамках этой сферы. Эти события, по словам аналитика, осложняют ситуацию для руководства страны, в частности – лично для Зеленского.

    На этой неделе Зеленский совершит экстренный визит в Грецию, чтобы попросить у Кириакоса Мицотакиса ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5 Mk2.

    СМИ писали, что Зеленский готовит запасной план для переезда в Британию, где у него уже появилась недвижимость.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича грозит ухудшить положение Зеленского и каждый день приносит ему новое ухудшение позиций.

    15 ноября 2025, 16:34 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о выгоде конфликта против России

    @ Eoin Noonan/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее «мерзких» высказываний о выгоде для Европы сохранения конфликта на территории Украины.

    Ирландский журналист Чей Боуз публично осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Европарламент доверил должность самой глупой женщине, которая, по выражению Боуза, «говорит самую мерзость».

    Журналист также подчеркнул, что украинские кладбища буквально переполнены погибшими.

    Ранее Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    15 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Коломойский о Зеленском: Скоро этого Наполеона не будет
    @ STR/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время слушания в суде заявил, что Владимира Зеленского «скоро не будет», сравнив его с Наполеоном IV.

    Во время судебного заседания Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что «скоро его не будет, этого Наполеона», имея в виду Зеленского, передает РИА «Новости».

    Олигарх подчеркнул, что называет Зеленского «генералиссимусом Наполеоном IV», поскольку тот ранее исполнил роль французского императора в комедийном фильме. Коломойский на данный момент находится в СИЗО, причем ранее он, по данным украинских СМИ, якобы был информатором НАБУ по делу о коррупции в энергетике и высказывался о возможной отставке Зеленского.

    В мае 2024 года офис генерального прокурора Украины выдвинул против Коломойского обвинение в организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году. Как писала «Страна.ua», покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко, а суд запретил Коломойскому вносить залог для освобождения из СИЗО. С сентября 2023 года олигарх удерживается под стражей сразу по нескольким уголовным делам.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сотрудников СБУ по подозрению в передаче информации по делу олигарха Игоря Коломойского.

    Верховный суд Украины подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении Коломойского гражданства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупционный скандал с «золотым унитазом» нанес удар по режиму Зеленского.

    15 ноября 2025, 16:18 • Новости дня
    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского

    В Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского

    @ the_other_ukraina

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала в энергосфере с участием Тимура Миндича, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинских СМИ, на площади Независимости собралось около 100 человек на митинг против коррупции и за отставку Зеленского, передает РИА «Новости».

    Акция проходила на фоне масштабного коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и давний соратник Зеленского Тимур Миндич.

    Участники держали плакаты с надписями «Зеленский – преступник», «Нет коррупции», «Отставка или импичмент», а также лозунги в поддержку арестованного СБУ детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магомедрасулова.

    На плакатах собравшихся также были были лозунги «Отставка или импичмент», «Зеленский – бес» и «Тотальная коррупция власти уничтожает Украину», передает RT.

    Организатор акции Мария Барабаш заявила, что акции будут проходить каждую субботу «до выполнения всех требований».

    Среди требований – освобождение Магомедрасулова, экстрадиция Миндича на Украину и отставка Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского. По словам Барабаш, Ермак является «лидером коррупционных схем» и должен покинуть свою должность. Акция охранялась полицией, инцидентов не зафиксировано.

    Ранее силовики заявили, что украинские националисты испугались антикоррупционного митинга из-за риска нового майдана. Большинство прохожих в Киеве в опросе местных

    Киевляне высказали уверенность, что Владимир Зеленский был в курсе коррупционных схем в энергетической сфере.

    СМИ сообщили, что коррупционный скандал в энергетике на Украине произошел в критически важный момент для главы киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    15 ноября 2025, 19:58 • Новости дня
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности

    Орбан призвал создать с участием России новую европейскую систему безопасности

    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение конфликта на Украине невозможно без создания в Европе новой системы безопасности с участием России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время антивоенного митинга в городе Дьер призвал Европу сформировать новую систему безопасности совместно с Россией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое соглашение стало бы условием для прекращения конфликта на Украине.

    Орбан подчеркнул, что Европа должна быть достаточно сильной для переговоров с Россией и добавил: «русские – прирожденные воины, они соглашаются с тем, в ком видят силу». Он отметил, что необходимо не только наращивать силы, но и находить баланс и заключать сделки с Россией. Премьер-министр также отметил, что расширение НАТО на восток стало восприниматься Россией как угроза безопасности, из-за чего и возникла нынешняя ситуация.

    Виктор Орбан добавил, что обе стороны конфликта не заинтересованы сейчас в мире, однако считает, что Украину будет проще склонить к переговорам.

    «В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», – заявил премьер Венгрии во время митинга.

    Орбан рассказал, что вел переговоры с Владимиром Зеленским, но не смог убедить его, что затяжная война наносит ущерб Украине. Он отметил, что Европа сейчас стоит на грани масштабной войны и нужно принять меры для устранения этой угрозы, а Венгрия работает над предотвращением самой страшной катастрофы, используя все возможные средства.

    Митинг в Дьере стал началом антивоенной кампании правящей партии ФИДЕС, целью которой является укрепление мирной позиции Венгрии накануне парламентских выборов 2026 года.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада не смогли достичь урегулирования конфликта на Украине из-за своей разобщенности.

    Орбан назвал отказ Евросоюза от переговоров с Россией ошибкой и отметил важность прямого диалога для будущего европейской безопасности и «территории, называемой Украиной».

    16 ноября 2025, 11:17 • Новости дня
    Зеленский объявил о поставках газа на Украину из Греции

    Зеленский сообщил о договоренностях с Грецией по импорту газа на 2 млрд евро

    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина договорилась с Грецией о возможности импорта газа в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщил Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, для Киева это станет еще одним маршрутом поставок энергоносителей, что позволит обезопасить себя на случай перебоев, связанных с сокращением внутренней добычи, передают «Ведомости».

    Президент Украины заявил: «Уже сегодня подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставки газа – чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины». Зеленский уточнил, что утраченную из-за обстрелов добычу, предположительно, компенсируют импортом на сумму почти в 2 млрд евро.

    Финансирование закупок газа планируется обеспечить не только за счет бюджета Украины, но и при поддержке европейских партнеров, банков, а также норвежской стороны. Дополнительные гарантии предоставит Еврокомиссия, а работу по привлечению ресурсов продолжают и с США. Украинские банки также оказывают поддержку в организации расчетов и финансовой логистики.

    Ранее в Госдуме сообщили, что украинскому населению предстоящей зимой придется самостоятельно искать способы обогрева в условиях нехватки электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газодобыча в Полтавской области на Украине остановилась полностью. Полиция Украины заявила о повреждении инфраструктуры в Сумской области. Украина создала тайные аккумуляторные парки для защиты энергетики от новых ударов. Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму.

    16 ноября 2025, 00:09 • Новости дня
    ВСУ начали массово дезертировать из Ямполя в ДНР

    Украинские военные оставили позиции в донецком Ямполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские бойцы из 4-го батальона 111-й бригады покинули фронтовые позиции в населенном пункте Ямполь Донецкой народной республики после длительных обстрелов, свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров.

    Об массовом бегстве украинских военных сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». По данным радиоперехвата, речь идет о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской территориальной обороны из 4-го батальона 111-й бригады в Ямполе.

    В ходе радиообмена один из украинских бойцов заявил, что оглох после прилета боеприпаса и находится на фронте уже двадцать дней.

    «Если не последний, завтра до утра буду выдвигаться», – приводят силовики цитату украинского военного.

    Также отмечается, что военнослужащий сообщил сослуживцам о намерении покинуть позиции, если командование не даст приказ о выходе.

    В силовых структурах подчеркивают, что случаи дезертирства наблюдаются после длительных обстрелов и ухудшения ситуации на фронте для украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью ВСУ.

    В Вооруженных силах Украины за 10 месяцев 2025 года зафиксировали более 176 тыс. эпизодов самовольного оставления части и дезертирства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию, выразив мнение российской дипломатии и дав совет украинским военным «Тикайте, хлопцы!».

    16 ноября 2025, 00:18 • Новости дня
    Советник Зеленского Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о наличии коррупции как составной части современной экономики, комментируя скандал в энергетическом секторе страны.

    Как передает РИА «Новости», советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал коррупционный скандал в украинской энергетике, заявив: «Коррупция – неотъемлемая часть современной экономики». Он отметил, что подобные случаи встречаются в демократических системах.

    Ранее Financial Times сообщила, что энергетический коррупционный скандал стал для Украины крупнейшим за несколько лет и повлек дестабилизацию киевского режима. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября начало масштабную спецоперацию в энергетической сфере, обнародовав фотографии сумок с иностранной валютой.

    По данным депутата Рады Ярослава Железняка, НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». По информации «Украинской правды», следственные действия затронули и бизнесмена Тимура Миндича – соратника Владимира Зеленского, который покинул Украину.

    Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу, в которых фигурируют лица, обозначенные как «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». Железняк заявил, что «Карлсон» – это Миндич, «Тенор» – представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, а «Рокет» – советник экс-министра Галущенко Игорь Миронюк.

    НАБУ 11 ноября предъявило обвинения семи участникам преступной организации. Среди фигурантов дела – Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности, парламенту предстоит утвердить его отставку и отставку Светланы Гринчук. Владимир Зеленский объявил санкции против Миндича и Александра Цукермана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    Власти на Украине дали Конгрессу США разъяснения по крупному коррупционному делу в энергетическом секторе, где фигурирует Тимур Миндич.

    16 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции

    Эксперт Юшков: Украина будет получать через порты Греции американский СПГ

    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маршрут получения газа из Греции не самый удобный и не самый дешевый для Украины. Тем не менее это рабочий вариант получения американского СПГ, который может помочь Киеву хоть как-то справиться с нехваткой энергоресурсов накануне отопительного сезона, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский анонсировал поставки газа на Украину через Грецию.

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    15 ноября 2025, 19:25 • Новости дня
    FT: Коррупционный скандал с «золотым унитазом» нанес удар по режиму Зеленского
    @ Jessica Cotsonas/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильнейший удар по режиму во главе с Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times.

    По данным Financial Times, коррупционный скандал на Украине нанес тяжелый удар по властям страны и лично по Владимиру Зеленскому, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что крупнейший коррупционный кризис дестабилизировал режим Зеленского. «Золотой унитаз», сумки с деньгами и аудиозаписи обсуждений по отмыванию средств вызвало возмущение среди украинцев, пишет издание.

    При этом Financial Times подчеркивает, что Зеленский пытается публично дистанцироваться от главных фигурантов расследования, особенно от своего давнего друга Тимура Миндича, однако эксперты считают, что эти меры вряд ли спасут его репутацию.

    Аналитики сходятся во мнении, что дальнейшие разоблачения могут спровоцировать новый виток политического кризиса в стране. В качестве одной из потенциальных угроз для Зеленского называют возможную информацию о влиянии Миндича на бывшего министра обороны Рустема Умерова. Киевский политолог Владимир Фесенко заявил изданию: «Если появится новая информация, касающаяся Зеленского или его аппарата... то, конечно, это будет новый виток».

    Ранее в Киеве около 100 человек вышли на Майдан Незалежности на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала в энергосфере.

    НАБУ передало ходатайство об аресте бывшему вице-премьеру, которого называют «кумом Зеленского».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал связанных с Зеленским коррупционеров украинской «военной мафией».

    Европейские власти могут потребовать от Владимира Зеленского либо проведение реформ, либо отставку ряда ключевых чиновников на фоне коррупционного скандала.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу.

    15 ноября 2025, 17:43 • Новости дня
    На Украине назвали два варианта действий Европы против Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти могут потребовать от Владимира Зеленского либо реформ, либо отставки ряда ключевых украинских чиновников из-за коррупционного скандала, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что Европа будет вынуждена реагировать на коррупционный скандал в Киеве и не сможет ограничиться лишь общими заявлениями, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что скандал уже стал аргументом для ряда европейских политиков, выступающих за сокращение или прекращение финансовой поддержки Киева.

    По данным издания, сейчас Европейский союз рассматривает два сценария давления на украинские власти. Первый вариант предусматривает, что Владимир Зеленский возьмет на себя обязательства по борьбе с коррупцией, инициирует смену руководства государственных компаний и силовых структур, которые должны будут контролироваться международными экспертами.

    Второй, более жесткий вариант, предполагает отставку главы офиса президента Андрея Ермака и правительства под руководством Юлии Свириденко, а также их замену на фигуры, близкие к западным грантовым организациям и посольствам стран G7.

    В материале отмечается, что пока неизвестно, решатся ли европейские страны выдвинуть столь жесткие условия Зеленскому. Однако, как подчеркивает «Страна», если подобные требования появятся, Украине будет крайне сложно их проигнорировать из-за высокой степени финансовой зависимости от Евросоюза.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что коррупционное дело Тимура Миндича угрожает имиджу Зеленского и загоняет его в цугцванг.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС прекратить финансовую поддержку Киева из-за разоблачения военной мафиозной сети, связанной с Зеленским.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    15 ноября 2025, 18:27 • Новости дня
    Handelsblatt: На Украине в январе начнется финансовая катастрофа

    Tекст: Вера Басилая

    Потенциальный финансовый кризис может начаться на Украине уже в январе из-за отсутствия новых выплат от Евросоюза, сообщает Handelsblatt.

    По данным Handelsblatt, без срочной финансовой поддержки со стороны Европейского союза на Украине в январе может разразиться серьезный финансовый кризис, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что ЕС уже перечислил все оговоренные ранее суммы поддержки, а новые транши ещё не определены.

    В статье цитируется представитель Еврокомиссии, который заявил, что Украина падет, если ЕС не сможет быстро решить вопрос с финансированием.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за «военной мафиозной сети» при участии Зеленского.

    Еврокомиссия выделила Украине финальный транш в размере 4,1 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов.

    Зеленский заявил, что дальнейшее существование Украины зависит от помощи Запада и решения Евросоюза о «репарационных кредитах».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    15 ноября 2025, 22:07 • Новости дня
    Замкомандира роты ВСУ Поддубный ликвидирован в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области на Украине ликвидирован заместитель командира роты одной из механизированных бригад ВСУ Валентин Поддубный, сообщили в российских силовых структурах.

    Заместитель командира роты одной из механизированных бригад ВСУ Валентин Поддубный был ликвидирован в Сумской области, сообщили российские силовые структуры, передает РИА «Новости».

    Как отметил источник, Поддубный занимал должность заместителя командира роты по воспитательной работе и имел звание старшего лейтенанта.

    Ранее офицер спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Александр Вусатюк был уничтожен во время отступления ВСУ из района населенного пункта Тихое Харьковской области.

    В Купянске ударом FPV-дрона уничтожили замкомандира бригады ВСУ.

    15 ноября 2025, 21:34 • Новости дня
    Тело мобилизованного украинца без одежды и обуви нашли возле учебного центра

    Tекст: Вера Басилая

    Тело украинского мобилизованного Игоря Народного без одежды и без обуви нашли через месяц возле учебного центра, сообщили в российских силовых структурах.

    На Украине тело мобилизованного Игоря Нарогодого из Украины было обнаружено без одежды и обуви неподалеку от учебного центра спустя месяц после его пропажи, передает РИА «Новости». Об этом в своих соцсетях рассказала сестра погибшего Ирина.

    В день исчезновения, по словам командира части, у Нарогодого якобы произошел эпилептический приступ, после чего он покинул территорию центра. Представители российских силовых структур отмечают, что, по данным его сестры, ранее у покойного не наблюдалось проблем со здоровьем.

    Тело Игоря Нарогодого нашли только через месяц, при этом командование учебной части уже озвучивало другую версию – якобы он сбежал из грузовика при транспортировке в другой учебный центр. По словам собеседника агентства, командир отвечал на вопросы родственников уклончиво, заявляя, что перепутал обстоятельства.

    Официальная версия следственных органов гласит, что Нарогодый скончался от переохлаждения. При этом обувь погибшего обнаружили примерно в трех километрах от его тела. Родственники отвергают все официальные версии и убеждены: Игоря убили, а тело вынесли за территорию учебного центра вместе с вещами.

    Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол отметил, что насильственная мобилизация необходима для пополнения рядов ВСУ и удержания занятых позиций.

    Депутат Рады обвинил территориальные центры комплектования в сокрытии 99% случаев избиений мобилизованных на Украине.

    16 ноября 2025, 07:02 • Новости дня
    Силовики сообщили о пленении солдата ВСУ в гражданской одежде

    В Харьковской области взяли в плен переодетого в гражданское военного ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области российские силовики задержали военнослужащего ВСУ, переодевшегося в гражданскую одежду в попытке скрыться.

    По данным ТАСС, украинские военные из 57-й отдельной мотопехотной бригады в Харьковской области пытаются спастись, сменив военную форму на гражданскую одежду и выдавая себя за мирное население.

    Ранее агентство отмечало, что ситуация для ВСУ в регионе критическая, части ВСУ отступают в Волчанске и сдают оружие.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль выезжал к подразделениям 113-й и 57-й бригад территориальной обороны.

    Также сообщается, что в соседней Сумской области массово дезертируют контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет из-за тяжелых условий службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский солдат получил осколочные ранения при атаке дрона вскоре после сдачи в плен российским военным.

    Группа морпехов из состава 38-й бригады ВСУ сложила оружие и перешла к российским бойцам под Димитровом, объяснив это принудительной мобилизацией.

    В Красноармейске для окруженных частей ВСУ сложилась критическая ситуация, и перед солдатами остаются только два выхода – сдаться в плен или быть ликвидированными.

