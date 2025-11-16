Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.0 комментариев
«Купол Донбасса» остановил 440 атак дронов за неделю
За прошедшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно пресекла 440 атак беспилотников, включая массированный налет дронов чешского производства на инфраструктуру, сообщили в региональном УФСБ России.
Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошедшую неделю предотвратила 440 атак украинских беспилотников, передает ТАСС. В сообщении регионального управления ФСБ отмечается, что над Донецком и Макеевкой были ликвидированы 298 дронов, над Горловкой – 142.
Согласно уточнениям ведомства, украинские боевики применяли ударные беспилотники чешского производства FP-1 и FP-2 для нанесения ударов по инфраструктуре региона. Один из попыток был зафиксирован в отношении Старобешевской ТЭС: дроны FP-1 и FP-2 были оснащены более чем 100 килограммами взрывчатых веществ.
Кроме того, беспилотник FP-2 с зарядом в 50 килограммов был направлен на железнодорожный узел в Докучаевске, а в Куйбышевском районе Донецка РЭБ подавила атаки на электроподстанцию, уничтожив сразу шесть дронов разных типов. В ночь с четверга на пятницу были перехвачены четыре дрона FP-2 с боевыми частями ОФАБ-110 и два FP-1 с зарядами ОФБ-60-ЯУ.
В ведомстве отдельно подчеркнули, что после перехвата дроны обезвреживаются саперами, при этом никаких жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
