«Купол Донбасса» остановил 440 атак дронов за неделю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошедшую неделю предотвратила 440 атак украинских беспилотников, передает ТАСС. В сообщении регионального управления ФСБ отмечается, что над Донецком и Макеевкой были ликвидированы 298 дронов, над Горловкой – 142.

Согласно уточнениям ведомства, украинские боевики применяли ударные беспилотники чешского производства FP-1 и FP-2 для нанесения ударов по инфраструктуре региона. Один из попыток был зафиксирован в отношении Старобешевской ТЭС: дроны FP-1 и FP-2 были оснащены более чем 100 килограммами взрывчатых веществ.

Кроме того, беспилотник FP-2 с зарядом в 50 килограммов был направлен на железнодорожный узел в Докучаевске, а в Куйбышевском районе Донецка РЭБ подавила атаки на электроподстанцию, уничтожив сразу шесть дронов разных типов. В ночь с четверга на пятницу были перехвачены четыре дрона FP-2 с боевыми частями ОФАБ-110 и два FP-1 с зарядами ОФБ-60-ЯУ.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что после перехвата дроны обезвреживаются саперами, при этом никаких жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

