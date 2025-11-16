Украинские военные оставили позиции в донецком Ямполе

Tекст: Денис Тельманов

Об массовом бегстве украинских военных сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». По данным радиоперехвата, речь идет о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской территориальной обороны из 4-го батальона 111-й бригады в Ямполе.

В ходе радиообмена один из украинских бойцов заявил, что оглох после прилета боеприпаса и находится на фронте уже двадцать дней.

«Если не последний, завтра до утра буду выдвигаться», – приводят силовики цитату украинского военного.

Также отмечается, что военнослужащий сообщил сослуживцам о намерении покинуть позиции, если командование не даст приказ о выходе.

В силовых структурах подчеркивают, что случаи дезертирства наблюдаются после длительных обстрелов и ухудшения ситуации на фронте для украинских подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью ВСУ.

В Вооруженных силах Украины за 10 месяцев 2025 года зафиксировали более 176 тыс. эпизодов самовольного оставления части и дезертирства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию, выразив мнение российской дипломатии и дав совет украинским военным «Тикайте, хлопцы!».