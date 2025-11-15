СК сообщил о гибели семьи при пожаре в Саратовской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое взрослых и двое детей стали жертвами ночного пожара в частном доме на улице Восточной города Ершов Саратовской области, сообщает РИА «Новости». По данным регионального СУСК, возгорание произошло в ночь на 15 ноября 2025 года. Единственным, кто сумел выбраться из горящего дома, стал 19-летний юноша.

В ведомстве уточнили, что погибшим взрослым было 37 и 45 лет, а несовершеннолетним – четыре и 15 лет. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России, речь идет о причинении смерти по неосторожности.

На месте происшествия следователи провели осмотр и назначили судебные экспертизы. Сейчас ведутся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления Дмитрия Костина.

