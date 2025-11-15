Взрыв произошел в полицейском участке в Индии

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России

МИД Азербайджана вручил российскому послу Евдокимову ноту протеста

Tекст: Денис Тельманов

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, передает РБК. Согласно опубликованной информации на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 14 ноября 2025 года.

Согласно официальному заявлению пресс-службы МИД, в ходе встречи российскому дипломату был заявлен решительный протест. Причиной протеста назван факт падения боевой части ракеты «Искандер» на территорию дипломатического представительства Азербайджана в Киеве, которое произошло в ходе ночной ракетно-беспилотной атаки на украинскую столицу примерно в час ночи 14 ноября. В подтверждение протеста послу была вручена соответствующая дипломатическая нота.

Ведомство также обнародовало детализированный перечень материального ущерба: мощный взрыв привел к разрушению участка ограждения по периметру посольского комплекса, повреждению служебных построек, административного корпуса, консульского отдела и служебного автотранспорта. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для внедрения стандартов НАТО.