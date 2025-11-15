Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.4 комментария
Взрыв произошел в полицейском участке в Индии
В результате взрыва в полицейском участке города Новгам на севере Индии пострадали по меньшей мере восемь человек, пишет Hindustan Times со ссылкой на источники.
По информации Hindustan Times, инцидент случился во время осмотра помещения в пятницу. Взрыв повредил несколько транспортных средств на территории полицейского участка, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нью-Дели террорист-смертник совершил взрыв автомобиля у станции метро. Организаторы нападения в историческом центре города планировали целую серию терактов.