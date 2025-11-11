NDTV: Подрыв автомобиля в Нью-Дели совершил террорист-смертник

Tекст: Дмитрий Зубарев

Взрыв автомобиля в районе Старого Дели рядом с Красным фортом был совершен террористом-смертником, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

По данным камер видеонаблюдения, машина с взрывчаткой находилась на парковке около трех часов, а ее водитель не покидал салон, предположительно ожидая инструкции или кого-то из сообщников.

Следствие квалифицировало случившееся как террористический акт. Полиция применила положения о противодействии противоправной деятельности, поскольку экспертиза и данные разведки указали на возможную связь взрыва с террористическими группировками. На месте происшествия обнаружены следы нитрата аммония.

Канал NDTV также напомнил, что взрыв в столице совпал по времени с предотвращенным терактом в городе Фаридабад, где были задержаны три человека, перевозившие 350 кг взрывчатки. По словам главы МВД Индии Амита Шаха, в результате взрыва погибли восемь человек, несколько получили ранения.

В ответ на происшествие власти ввели режим повышенной готовности не только в Нью-Дели, но и в ряде других крупных регионов страны, включая штаты Уттар-Прадеш, Бихар, Керала, а также мегаполис Мумбаи. Усилены проверки в аэропортах и на железнодорожных станциях, а также возросло патрулирование на границе с Пакистаном и Бангладеш.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Нью-Дели задержала владельца автомобиля, который взорвался возле станции метро.

Число погибших в результате происшествия достигло 13 человек.