Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
Дискуссия о происхождении персонажа Эдуарда Успенского получила продолжение за пределами Госдумы. Генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, назвал единственный надежный способ определить – еврей Чебурашка или нет.
«Единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации – проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», – заявил дипломат в интервью РБК Петербург, отметив, что высказывание можно трактовать как шутку, так и серьезное замечание.
Интерес к теме возник после обсуждения поправок к бюджету в профильном комитете Госдумы. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предположил, что Чебурашка может быть евреем, так как по сюжету он прибывает в Советский Союз в ящике с апельсинами, а в СССР эти цитрусовые поставлялись преимущественно из Израиля.
В генконсульстве Израиля подчеркнули, что официальных данных о родителях Чебурашки или его национальности нет. При этом Ран Гидор добавил, что образ героя прочно укоренился в израильской культуре. По его словам, Чебурашка стал культовым персонажем в стране, «приехав туда с волной советской эмиграции и (метафорически выражаясь) сделав алию».
Интерес к возможным этнокультурным корням Чебурашки поднимался и ранее: профессор искусствоведения Института Туро в Нью-Йорке Майя Балакирски-Кац также высказывала гипотезу о его еврейском происхождении.
Однако телеведущий Сергей Брилев считает, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Он напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы. «У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев.
Чебурашка был создан Эдуардом Успенским в 1966 году и впервые появился в книге «Крокодил Гена и его друзья». После выхода одноименного мультфильма 1969 года персонаж стал одним из самых узнаваемых героев советской и российской анимации.