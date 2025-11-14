Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Песков назвал беспочвенной дискуссию о блокировке сим-карт после поездок
Дискуссия по поводу временной блокировки сим-карт для вернувшихся из-за границы граждан не имеет оснований, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал обсуждение тестирования временной блокировки сим-карт, назвав дискуссию вокруг этого вопроса беспочвенной, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что так называемый период охлаждения для сим-карт, который наступает после возвращения абонента из-за рубежа, необходим для обеспечения безопасности, передает ТАСС.
По словам Пескова, «система отлажена, работает безупречно».
Пресс-секретарь Кремля также подчеркнул, что введение 24-часового «периода охлаждения» не приносит гражданам дискомфорта и никак не сказывается на их повседневной жизни.
По его словам, подобные меры требуются, чтобы убедиться, что сим-картой пользуется человек, вернувшийся в Россию, а не автоматизированные устройства, такие как беспилотники. На этот период мобильный интернет и СМС будут временно недоступны.
Ранее мобильные операторы ввели 24-часовой период охлаждения для российских сим-карт, возвращающихся из-за рубежа.
В России разработали новый механизм, временно ограничивающий работу мобильного интернета и СМС на сим-картах при возвращении из роуминга или длительной неактивности.
В «Информзащите» назвали новые схемы мошенничества, появившиеся на фоне введения периода охлаждения сим-карт.