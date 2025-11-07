«Коммерсант»: Интернет будут блокировать на сутки после роуминга

Tекст: Алексей Дегтярев

На российском телеком-рынке ожидается введение 24-часового «периода охлаждения» для отечественных сим-карт, если абоненты были в международном роуминге или карта не использовалась более 72 часов, пишет «Коммерсант».

На это время у пользователя будет блокироваться доступ к мобильному интернету и отправке СМС.

Однако предусмотрен механизм ускоренного восстановления услуг: абоненту поступит СМС со ссылкой, по которой нужно перейти и ввести капчу. После прохождения дополнительной проверки доступ к связи и интернету может быть восстановлен незамедлительно. Операторы связи пока не дали официальных комментариев, вопрос о технической реализации этих мер остается открытым.

Эксперты объясняют, что мера призвана ограничить работу сим-карт, используемых в атаках беспилотников и для активирования в России иностранных сим-карт. Основная цель нововведения – борьба с анонимными пользователями и повышение безопасности инфраструктуры.

Подобные ограничения уже действуют для иностранных сим-карт, но с более жесткими условиями: даже по истечении периода ожидания есть сложности с получением СМС. Введение капчи должно смягчить недовольство российских абонентов, однако возможно появление технических сбоев на старте, что может доставить неудобства, особенно в аэропортах и транспортных узлах.

Ранее в России создали список цифровых платформ, которые будут доступны пользователям даже при отключениях мобильного интернета. Минцифры указывало, что список будет обновляться еженедельно.