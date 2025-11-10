Возвращающимся из-за рубежа россиянам начали «охлаждать» сим-карты

Операторы связи объявили о запуске периода охлаждения сим-карт для вернувшихся из-за границы

Tекст: Елизавета Шишкова

Операторы связи по требованию регуляторов запустили период охлаждения для сим-карт, чтобы повысить уровень безопасности и защищенности от беспилотников, передает Минцифры. Теперь при возвращении сим-карты на территорию России из-за рубежа абоненту потребуется подтвердить, что карта используется человеком, а не встроена в дрон.

На время ожидания подтверждения – до прохождения идентификации – мобильный интернет и смс на такой сим-карте будут временно блокированы. Новый механизм действует в тестовом режиме с 10 ноября.

Мера касается владельцев российских сим-карт, если устройство неактивно в течение 72 часов или возвращается из международного роуминга. Оповещение о блокировке отправляется в смс с инструкцией по восстановлению доступа – для снятия ограничений необходимо пройти авторизацию по ссылке с капчей или позвонить оператору и пройти идентификацию по телефону.

В Минцифры пояснили, что такие меры необходимы для защиты граждан, поскольку сим-карты с мобильным интернетом могут устанавливаться в вражеские дроны и использоваться для навигации. Временные блокировки призваны повысить общую защищенность от БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России подготовили перечень цифровых платформ, которые будут доступны даже при отключениях интернета по вопросам безопасности.

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что список российских сервисов для подобных ситуаций планируется обновлять еженедельно.