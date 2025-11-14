FT: США усилили учения с военными Тринидада и Тобаго

Tекст: Дмитрий Зубарев

США отправили 22-ю морскую экспедиционную группу в Тринидад и Тобаго для усиления военных учений, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Джереми сообщил, что маневры проводятся «с северными друзьями», и выразил готовность принять помощь Соединенных Штатов из-за сложностей с самостоятельной борьбой с преступлениями, в том числе с убийствами, активностью банд и потоком наркотиков и боеприпасов с Венесуэлы.

По данным Financial Times, 22-я морская экспедиционная группа насчитывает 2,2 тыс. морских пехотинцев и еще 2,3 тыс. военных из экипажей трех кораблей, включая десантное судно USS Iwo Jima.

Ранее, 1 ноября, издание Daily Trinidad Express сообщило, что Силы обороны Тринидада и Тобаго были приведены в состояние повышенной готовности для реагирования на любые потенциальные или национальные угрозы.

