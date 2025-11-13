Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.2 комментария
Кнайсль: Давление на индийские НПЗ приведет к переделу рынка
Оказываемое Западом давление на индийские предприятия, занимающиеся переработкой российской нефти, может привести к серьезным сдвигам в структуре рынка, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
Кнайсль отметила, что основное давление оказывается на перерабатывающие предприятия Индии.
«Мы понимаем, что, конечно же, здесь может произойти серьезный сдвиг, если все-таки будет предпринята попытка – и [если] она будет успешной – «выдавить» российскую нефть с рынка», – заявила Кнайсль.
По ее словам, Евросоюз начал искать способы поставок энергоресурсов в обход России задолго до 2022 года. Примером этого является несостоявшийся проект газопровода «Набукко». Она добавила, что Европа пытается соединить свои торговые пути через Мумбаи, Марсель и Израиль, который может взять на себя роль Турции в торговле с Россией.
Кнайсль подчеркнула, что попытки Европы найти альтернативные российским поставки газа предпринимались еще 20 лет назад, включая проект «Набукко», которым Евросоюз саботировал «Южный поток».
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Индия не прекратила импорт энергоносителей из России.
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что Россия ориентируется на мировые рынки вместо решений Европы по вопросам энергоресурсов.
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение экспорта российской нефти приведет к неизбежному росту цен.