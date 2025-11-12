Индейцы попытались сорвать климатический саммит в Бразилии

То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
Десятки индейцев Амазонии попыталась прорваться на климатический саммит в Бразилии
Десятки представителей коренных народов Амазонии в традиционных костюмах пытались проникнуть в здание климатической конференции COP-30 в Белене, требуя ухода аграрных и нефтяных компаний с их земель.
Десятки представителей индейских народов Амазонии попытались прорваться в здание в Белене, где проходит 30-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30), передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По данным ООН, «группа протестующих прорвала ограждения у главного входа в здание, [где проводится конференция] COP-30, в результате чего двое сотрудников службы безопасности получили легкие травмы, а также был нанесен незначительный ущерб месту проведения мероприятия».
Служба безопасности ООН и бразильские правоохранительные органы ведут расследование произошедшего. Один из сотрудников охраны пострадал настолько, что его увезли в кресле-каталке, после инцидента участников конференции попросили временно покинуть здание.
Акция была организована с требованием вывести аграрные предприятия с территорий проживания коренных народов, прекратить нефтедобычу, а также пресечь деятельность нелегальных шахтеров и лесозаготовителей. Участники протеста были в традиционных костюмах, выставили транспаранты с лозунгами, в том числе «Наша земля не продается», и требовали пустить их на заседания. Охрана забаррикадировала главный вход, чтобы сдержать митингующих.
Спустя некоторое время протестующие разошлись, а главный вход остался закрыт на ремонт из-за нанесенного ущерба. Напомним, что конференция COP-30 проходит в столице штата Пара с 10 по 21 ноября.
Бразилия ранее предложила создать на базе Генассамблеи Совет ООН по изменению климата.