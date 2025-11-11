Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Экс-замглавы Клина обвинили в получении взятки на 200 тыс. рублей
Бывшему замглавы администрации подмосковного Клина и его предполагаемым сообщникам предъявлены обвинения в получении взятки в размере 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СК по Московской области.
Экс-заместителю главы администрации городского округа Клин и его сообщникам предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Московской области.
По данным следствия, чиновник получил через двух посредников взятку в 200 тыс. рублей от директора организации, с которой был заключен муниципальный контракт на ремонт дороги. Средства передали за подписание актов о приемке работ.
Кроме того, бывшего чиновника проверяют на причастность к хищению более 3,8 млн рублей при реализации муниципального контракта по ремонту автодороги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
В ходе следствия проведены девять обысков, допрошены 15 свидетелей, назначены компьютерно-технические экспертизы.
