Экс-замглавы Клина обвинен в получении взятки

Экс-замглавы Клина обвинили в получении взятки на 200 тыс. рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Экс-заместителю главы администрации городского округа Клин и его сообщникам предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Московской области.

По данным следствия, чиновник получил через двух посредников взятку в 200 тыс. рублей от директора организации, с которой был заключен муниципальный контракт на ремонт дороги. Средства передали за подписание актов о приемке работ.

Кроме того, бывшего чиновника проверяют на причастность к хищению более 3,8 млн рублей при реализации муниципального контракта по ремонту автодороги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В ходе следствия проведены девять обысков, допрошены 15 свидетелей, назначены компьютерно-технические экспертизы.

