Экс-зампреда правительства Омской области осудили по делу о взятке

Tекст: Алексей Дегтярев

Куприянову назначили семь лет колонии строгого режима, а также штраф в размере около 13 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Ему также запрещено в течение четырех лет занимать определенные должности на государственной службе.

У Куприянова конфисковали почти 500 тыс. рублей и имущество, полученное коррупционным путем. Бывшего чиновника лишили звания «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области».

Кроме того, под арестом остались денежные средства более 13 млн рублей на счетах осужденного.

Как установил суд, с 2018 по 2023 год Куприянов брал взятки от директора дома-интерната. В качестве взятки он получал деньги, имущество и услуги по установке спортивного комплекса на приусадебном участке. Общая сумма, фигурировавшая в эпизодах, составила 647 тыс. рублей.

За эти услуги Куприянов обеспечивал директору положительное прохождение аттестации, получение премий и дополнительных бюджетных средств более 4,5 млн рублей для учреждения. Экс-министр своей вины не признал.

В январе суд арестовал четыре счета в банке, принадлежащие Куприянову, обвиняемому в получении крупной взятки.

До этого бывшего вице-губернатора Омской области Дениса Цуканова задержали и отправили в Москву в рамках уголовного дела.