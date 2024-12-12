Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
В Омске задержали вице-губернатора региона Цуканова
В Омске задержали вице-губернатора области Цуканова и этапировали в Москву
Вице-губернатора Омской области, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова задержали и отправили в Москву в рамках уголовного дела, сообщили источники местного портала «Город55» и «РБК Омск».
Цуканов, ранее занимавший должность вице-губернатора в ДНР, был назначен заместителем председателя правительства Омской области в июле 2023 года. В настоящий момент его отправили в столицу, где начато расследование уголовного дела. Преамбулу дела пока не раскрыли, сообщает РБК.
Пресс-служба губернатора Омской области рекомендовала журналистам обратиться в правоохранительные органы за комментариями. РБК также обратился в Следственный комитет России за разъяснением ситуации и ожидает ответа.
Ранее сообщалось о задержании замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и замминистра транспорта Дмитрия Мамелко. Позже суд арестовал Кушнарева на два месяца до 24 января 2025 года.