В Омске задержали вице-губернатора региона Цуканова

В Омске задержали вице-губернатора области Цуканова и этапировали в Москву

Tекст: Елизавета Шишкова

Цуканов, ранее занимавший должность вице-губернатора в ДНР, был назначен заместителем председателя правительства Омской области в июле 2023 года. В настоящий момент его отправили в столицу, где начато расследование уголовного дела. Преамбулу дела пока не раскрыли, сообщает РБК.

Пресс-служба губернатора Омской области рекомендовала журналистам обратиться в правоохранительные органы за комментариями. РБК также обратился в Следственный комитет России за разъяснением ситуации и ожидает ответа.

Ранее сообщалось о задержании замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и замминистра транспорта Дмитрия Мамелко. Позже суд арестовал Кушнарева на два месяца до 24 января 2025 года.