Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.2 комментария
Арестованы счета экс-замглавы Омской области по делу о взятке
Суд арестовал четыре счета экс-замглавы Омской области Куприянова по делу о многомиллионной взятке
Суд арестовал четыре счета в банке, принадлежащие бывшему замглавы правительства Омской области Владимиру Куприянову, обвиняемому в получении крупной взятки.
Счета содержат несколько миллионов рублей. Правоохранительные органы инициировали арест в связи с возможным гражданским иском к обвиняемым, сообщает ТАСС.
Куприянов обвиняется в получении взятки в крупных размерах, при этом постановлением Басманного районного суда Москвы он был арестован. Срок содержания под стражей продлен до февраля 2025 года. Следствие утверждает, что, занимая должности в Омской области, Куприянов получил взятку в виде денег и имущества за покровительство и попустительство по службе.
Вместе с Куприяновым по делу проходит еще один фигурант, обвиняемый в даче взятки. Прокуратура может инициировать изъятие имущества Куприянова, что может привести к его передаче в собственность государства.
Ранее вице-губернатора Омской области, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова задержали и отправили в Москву в рамках уголовного дела. Он отстранен от исполнения должностных обязанностей на время следствия по делу о присвоении бюджетных средств, как сообщили в областном руководстве.