Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
Зампреда омского правительства отстранили от должности
Зампреда омского правительства Цуканова отстранили от должности после обвинений в растрате
Заместитель председателя правительства Омской области Денис Цуканов отстранен от исполнения должностных обязанностей на время следствия по делу о присвоении бюджетных средств, сообщили в областном руководстве.
Зампред правительства Омской области и министр цифрового развития и связи региона Цуканов отстранен от исполнения должностных обязанностей, сообщили в региональном руководстве, передает ТАСС.
Там добавили, что правительство области оказывает помощь следствию. Руководство региональным Минцифры, которым ранее возглавлял Цуканов, сейчас осуществляет первый заместитель министра Максим Макаленко.
Ранее источники сообщали, что Цуканова задержали и отправили в Москву в рамках уголовного дела. Между тем Басманный суд Москвы сообщил, что по этому же делу проходит бывший руководитель аппарата правительства ДНР Денис Петкун.