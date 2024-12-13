Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
Экс-главу аппарата правительства ДНР обвинили в растрате
Бывший руководитель аппарата правительства ДНР Денис Петкун обвиняется в крупной растрате, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы в пятницу.
Денис Петкун обвиняется в крупной растрате, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 30 дней, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.
По данному делу также проходит заместитель председателя правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов. Ему также предъявлены обвинения в растрате.
Петкун был назначен заместителем руководителя аппарата правительства ДНР в августе 2022 года, а до этого занимал должность замначальника отдела департамента региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли.