Премьер ДНР Хоценко представил новых управленцев

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18 августа, четверг | Последнее обновление — 20:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД оценили перспективу возможного столкновения с США и НАТО
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Будущую дружбу народов и стран определяет не «безоблачное» общее прошлое, а вовлечение в единое экономическое и культурное пространство. Это особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов.
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Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом.
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Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Премьер ДНР Хоценко представил новых управленцев
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Премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко представил членам правительства новых руководителей, сообщили в республиканском правительстве.
«Распоряжением председателя правительства ДНР от 18 августа 2022 года № 135 на должность первого заместителя министра экономического развития Донецкой народной республики назначен Владимир Зверков. Ранее Владимир Игоревич занимал должность заместителя директора департамента регионального развития министерства экономического развития Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте правительства ДНР.
Приказами аппарата правительства Донецкой народной республики: Рустам Мингазов назначен советником председателя правительства. Предыдущая должность Мингазова – заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли России; Мина Ахвердиева назначена заместителем руководителя аппарата правительства. До последнего времени Ахвердиева работала директором пот информационной политике Северо-Кавказского федерального университета.
Денис Петкун назначен заместителем руководителя аппарата правительства ДНР. До этого он занимал должность заместителя начальника отдела департамента региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли.
Вадим Елизаров назначен заместителем руководителя аппарата правительства. Предыдущая должность Елизарова – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Хоценко подчеркнул, что на должности руководителей назначены компетентные специалисты, имеющие практический опыт работы, как на региональном, так и на федеральном уровне. «Мы стремительно интегрируемся в правовое поле Российской Федерации. Убежден, что знания и компетенции наших новых коллег позволят нам быстрее и успешнее пройти этот путь, а также дадут дополнительный импульс для социально-экономического развития нашей республики», – заключил он.
ДНР сообщила о «колоссальных потерях» ВСУ на угледарском направлении
Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на угледарском направлении, сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил в Telegram, что «русские силы продолжают успешно продвигаться» на данном направлении. По его словам, «отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».
В понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии.
Безсонов сообщал, что силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону вооруженных сил Украины и значительно продвинулись в направлении Угледара.
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Командир бригады «Восток» объяснил колоссальные потери ВСУ под Угледаром
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«Сейчас на Угледарском направлении со стороны ВСУ расположено огромное количество бойцов, которых набрали по мобилизации. Они ничему не обучены, поэтому и потери у них колоссальные», – заявил газете ВЗГЛЯД командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Ранее в ДНР сообщили о колоссальных потерях со стороны ВСУ под Угледаром.
«На линии соприкосновения довольно высокая степень активности боев. И действительно, Украина несет серьезные потери. Киев сейчас буквально выгоняет на фронт людей, набранных по мобилизации. И у них очень низкая степень квалификации», – рассказал командир бригады «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
«Буквально позавчера к нам на позиции вышли пять человек, которых мы тут же взяли в плен. Как выяснилось, они просто перепутали расположение своих и наших позиций. Это говорит о том, что люди плохо ориентируются в обстановке. И этих бойцов, не имеющих иммунитета к войне, бросают на фронт», – отметил собеседник.
Военачальник также уточнил, что удары по позициям противника наносятся практически ежеминутно. «Здесь не проходит и минутного интервала, чтобы ничего не взорвалось или не пролетело. Мы сейчас используем тактику подавления противника с помощью механических средств, а не людских ресурсов. И это дает нам ряд преимуществ, среди которых минимальные человеческие потери с нашей стороны», – пояснил он.
На фоне активных боев ВС Украины начинают испытывать дефицит как оружия, так и боеприпасов, уверяет Ходаковский. «ВСУ не располагают таким общевойсковым потенциалом, каким располагаем мы. Те типы вооружения, которые поставляются Западом Украине, играют свою роль, но они не в состоянии обеспечить должным образом всю широкую полосу линии боевого соприкосновения. А вот что касается обычных, еще советских типов вооружения, ВСУ уже действительно начинают испытывать дефицит. И больше всего это наблюдается в вопросе снарядов», – пояснил собеседник.
Ходаковский добавил, что вместе с постоянно растущим объемом расходуемых снарядов увеличиваются и поставки вооружения для союзных войск России, ЛНР и ДНР. «Мы снова запускаем линии по производству самых популярных видов снарядов. У Украины же такой возможности нет», – сказал он.
«Еще несколько месяцев назад ситуация с поставками всего необходимого для наших военных была значительно хуже. Но это нормально. В начале любых процессов происходит какой-то ситуативный хаос, а потом он выправляется. Сейчас все логистические процессы отлажены, даже несмотря на постоянные попытки ВСУ дезорганизовать их», – подчеркнул собеседник.
«Важно понимать, что при активизации боев и повышении спроса на вооружение, побеждает та сторона, у которой этих запасов больше. И Украина истощается значительно быстрее нас», – заключил Ходаковский.
Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на Угледарском направлении. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, «русские силы продолжают успешно продвигаться, отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».
При этом 14-15 августа сообщалось, что силы народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Таким образом союзные армии продолжают развивать свой успех под Угледаром.
«В районе Угледара вскрыта оборона противника, идут военные действия и зачистка. То, что этот прорыв поспособствует снижению интенсивности обстрелов Донецка – это факт, но произойдет это не сразу, а по мере отодвигания ВСУ. Чем дальше от города, тем у них меньше возможностей для нанесения ударов по жилым районам Донецка и другим населенным пунктам», – отмечал в этой связи посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
В то же время главком ВСУ Валерий Залужный признал наступление России по всей линии фронта. По итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Залужный также сообщил, что в день Россия, ДНР и ЛНР «производят около 700–800 обстрелов» украинских позиций, применяется «от 40 до 60 тыс. боеприпасов».
При этом данные об артиллерийской мощи ВС России, которые озвучил Залужный, существенно разнятся с июльскими данными британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI): тогда сообщалось, что ВС Украины тратят от 4 до 6 тыс. снарядов в сутки против 20 тыс. российских снарядов в сутки. Тем самым напрашивается вывод о том, что ВС России за месяц увеличили объемы огневого поражения ВСУ в два-три раза.
Кроме того, как сообщил Залужный, «основные усилия» союзных сил «сосредоточены на вытеснении» украинских войск «из Донецкой области», а «наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка». Также у Киева «вызывает беспокойство расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны» Белоруссии.
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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В ДНР погибла волонтер и российский журналист Земфира Сулейманова
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Российский журналист погибла под Донецком, подорвавшись на противопехотной мине «Лепесток», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По сообщению СЦКК ДНР, 15 августа в Кировском районе в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранена девушка 1997 года рождения – репортер российского телеканала. От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице», – написал он в своем Telegram-канале.
Как рассказал координатор незарегистрированной партии «Другая Россия им. Э. В. Лимонова» Михаил Аксель, Сулейманова была членом партии, занималась гуманитарной помощью в Донбассе, в частности, развозила продуктовые наборы, лекарства». Помимо гуманитарной деятельности, она была начинающим журналистом и снимала материалы для партийных соцсетей.
По словам Акселя, волонтер ехала в машине, под Донецком автомобиль наскочил на мину, водитель выжил. Повреждения свидетельствуют о том, что взрыв был большей мощности, чем сила взрыва «Лепестка», пишет ТАСС.
Уточняется, что врачи весь вечер пытались спасти жизнь девушки, но травмы оказались несовместимы с жизнью. 11 августа Сулейманова написала в своем Telegram-канале, что у нее первый выезд. Девушку похоронят в Нижнем Новгороде.
В июне представители СМИ ЛНР и России возложили цветы к установленному у Дома правительства республики памятному знаку в честь журналистов, погибших при освещении событий в Донбассе.
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Бойцы ВСУ массово отказались подчиняться командирам у Соледара
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Украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Соледар отмечаются массовые факты неповиновения украинских военнослужащих. Личный состав отказывается выполнять приказы вышестоящего командования ввиду больших потерь и низкого уровня обеспечения», – написал он в своем Telegram-канале.
Марочко добавил, что в Константиновке идет формирование штрафбатов, которые будут направлены на передовую.
«В населенном пункте Константиновка отмечено формирование украинских подразделений из числа «штрафников». В состав входят военнослужащие, которые совершили не только дисциплинарные проступки, но и те, кому грозит уголовное наказание за самовольное оставление позиций, а также неподчинение командованию. После формирования отдельных отрядов они будут направлены на передовые позиции для ротации подразделений, утративших боеспособность», – отметил офицер.
Ранее сообщалось, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
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Военные ДНР взяли важную высоту на Авдеевском направлении
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Военные Донецкой народной республики при поддержке артиллерии взяли на Авдеевском направлении высоту, которую украинские войска использовали как наблюдательный пункт и огневую точку, сообщил командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь.
«Выполняем поставленные задачи по уничтожению противника под Авдеевкой и прикрытию своих войск, пехоты. Нашими силами взят вентствол шахты Бутовка. Конечно, бои там были тяжелыми, но пехота справилась со своей задачей», – передает РИА «Новости» его слова.
Командир рассказал, что батарея отвечает за прикрытие наступления, артподготовку по позициям украинских боевиков, подавление огневых точек – при этом корректировка огня артиллерии позволяет работать очень точно.
«Наша пехота шла в наступление в район населенного пункта Опытное, там их прижала украинская БМП, не давала дальше продвигаться. Запросили поддержку артиллерии. Наши корректировщики-наводчики сразу же навели нас на цель, мы выполнили свою работу, после чего были восторженные благодарности от нашей пехоты, потому что видели прямые попадания в БМП укропов. Получила очень серьезные повреждения, несовместимые с дальнейшей работой, в ходе детонации БК (боекомплекта) даже оторвало башню», – рассказал он.
Ранее в Минобороны сообщали, что в результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность.
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Названы сроки запуска Углегорской ТЭС
Углегорская ТЭС возобновит работу уже в следующем году, сообщил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.
«В 2023 году, если повезет, мы, наверно, уже до середины года один блок, может, даже два запустим», – рассказал Чертков ТАСС, отметив, что украинские военные были выбиты с территории станции быстро и не успели испортить оборудование.
Ранее союзные силы взяли под контроль Углегорскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Светлодарске. При этом украинские силовики перед отходом заминировали станцию. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску.
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Глава МИД ЛНР рассказал о предстоящем референдуме
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Статус Луганской народной республики будет определен на референдуме о вхождении в состав России, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
«Прежде всего, этот статус будет определять с нашей стороны сам референдум», – передает ТАСС слова Дейнего.
На то решение, которое примут люди на референдуме, продолжил он, должна будет отреагировать российская сторона, этот вопрос относится к полномочиям Государственной думы. «Каким образом они ответят на решение жителей Луганской народной республики, решают только они. За них мы решать не вправе», – заявил он.
Отвечая на вопрос, какой статус республики был бы предпочтительнее для властей ЛНР, Дейнего отметил: «Как только мы начинаем говорить, что власти должны диктовать населению какие-то свои видения и так далее, значит, мы скатываемся с вами в диктатуру». «Поэтому тут так рассуждать неправильно. Да, у меня есть свой взгляд на эту тему, и я готов его обсуждать со своими соотечественниками, но никоим образом не как министр, а как гражданин этой страны», – подчеркнул он.
По словам Дейнего, общественный штаб референдума пока не определил конкретные вопросы, на которые будут отвечать жители ЛНР на голосовании. «Этим занимается сейчас штаб, – сказал Дейнего. – Он изучает общественное мнение по этому поводу, по итогам своей работы должен выйти, во-первых, на оценку целесообразности проведения референдума и, если такое решение будет принято, определить вопросы, которые должны быть включены в бюллетень».
Дейнего рассказал, что общественные штабы проводят встречи с людьми, организуют публичные акции, которые направлены на то, чтобы правильно определить настроения населения и правильно сформулировать подходы. «То есть их задача именно услышать этих людей, их ожидания, намерения, желания, просистематизировать и исходя из этого определить, как правильно сформулировать вопросы для референдума», – пояснил глава МИДа. Он отметил, что такие штабы работают по всей территории республики. Отчеты о своих встречах с жителями они публикуют открыто.
По словам Дейнего, ЛНР, создавая свое законодательство, брало за основу российские подходы. «У нас законодательство свое, но оно, скажем так, достаточно адаптировано к российским нормам. С 2014 года создавалось свое законодательство. Действительно, мы взяли за основу именно российские подходы к законодательным стандартам, и очень многие законопроекты разрабатывались по аналогии с российскими», – сказал он.
Дейнего признал, что на данный момент в республике есть элементы законодательства, оставшиеся «по наследству от предыдущего периода», и переход на более прогрессивные нормы потребует достаточно серьезного времени и усилий.
Он затруднился сказать, сколько именно времени это займет. «У нас переход идет уже достаточно долго, примерно с 2015 года мы начали разрабатывать такие законопроекты (опираясь на подходы, которые приняты в Российской Федерации). Постепенно он (этот процесс) убыстряется, но тем не менее это очень объемная работа», – заключил глава МИД ЛНР.
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России возможен лишь после освобождения территории Донецкой народной республики.
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ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе по Энергодару
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Украинские военные ночью нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, незначительно повреждено здание администрации, сообщают власти города.
«Подконтрольные Киеву вооруженные формирования в ночное время нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару. Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры третьего микрорайона города, пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале администрации города.
Отмечается, что зафиксированы минимальные повреждения здания городской администрации, нанесен ущерб системе кондиционирования воздуха. В сообщении уточняется, что специалисты занимаются устранением последствий нанесенных ударов.
Накануне украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару.
Напомним, в результате предыдущего обстрела было зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. В последние дни украинские войска нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
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На «Армии-2022» показали участвующий в операции на Украине беспилотник
На форуме «Армия-2022» представлен беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.
«Да. Пять штук отправили недавно», – ответил представитель компании-разработчика ООО «Промкомпозит» на вопрос, используются ли такие беспилотники в Донбассе, передает ТАСС.
Ранее на «Армии-2022» был представлен новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины.
Минобороны: ВСУ оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в детском саду
ВСУ продолжают размещать бронетехнику и РСЗО, оборудовать опорный пункт и склад боеприпасов, разворачивать блокпосты и огневые точки в детских садах Донбасса, сообщили в Минобороны России.
«В Артемовске боевики националистических батальонов в детском саду №58 (ул. Горбатова) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и минометы, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве «живого щита», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также в Минобороны заявили, что «в Славянске украинские вооруженные формирования в детском саду №20 (ул. Торская) разместили бронетехнику и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты».
«В Соледаре в детском саду №59 (ул. Преображенская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки. Под предлогом якобы обеспечения безопасности националисты запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – добавило оборонное ведомство.
Ранее в МО сообщили, что ВСУ оборудовали казармы и склады вооружения в городской психиатрической больнице в Краматорске.
В Никитовской колонии в Горловке возник пожар после обстрела ВСУ
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии в Горловке (Донецкая Народная Республика, ДНР), сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии по адресу: ул. Живописная, 1 (Никитовский район Горловки). МЧС ликвидирует пожар. Без пострадавших», – сообщил Приходько в своем Telegram-канале.
Кроме того, Приходько сообщил о гибели двух и ранении троих мирных жителей в Горловке в результате обстрелов со стороны ВСУ. «Среди погибших, девушка, о ранении которой я сообщил ранее. Вечная память погибшим», – написал мэр Горловки.
Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, с 18.30 до 20.35 украинские войска пять раз наносили удары по Горловке, выпустив по территории города в общей сложности 41 снаряд из крупнокалиберной артиллерии, передает ТАСС.
Напомним, 6 августа в результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке было убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов*» (запрещен в России и признан террористической организацией). Кроме того, в конце июля украинские войска нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались военнопленные из ВСУ. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пообещал показать СИЗО в Еленовке международным экспертам и журналистам.
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США подчеркнули нежелание допустить выход конфликта за пределы Украины
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировал призыв расширить объемы военной помощи Киеву и направить Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS с дальностью поражения 300 км.
Соответствующий призыв опубликовал в Hill ряд бывших должностных лиц США. В частности, подписи под статьей поставили бывшие американские послы в России и на Украине Александр Вершбоу и Джон Хербст, экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а затем координатор по вопросам санкций Дэниел Фрид, отставные генералы Филип Бридлав, Уэсли Кларк и Бен Ходжес, передает ТАСС.
Прайс в ответ заявил, что Киев получает от США «в точности то», что Украине нужно для самообороны. При этом он подчеркнул, что «превращение агрессии России против Украины в более широкое возгорание» не отвечает интересам Украины, НАТО, Европы или США. По мнению Госдепа, нельзя допустить «распространения этой войны за границы Украины, более широко в Европу или потенциального втягивания России в конфликт с НАТО и Соединенными Штатами».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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ВСУ за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и поселок Зайцево
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и поселок Зайцево, выпустив за 35 минут 27 снарядов и мин, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск) – н. п. Новомихайловка – г. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Отмечается, что обстрелы Горловки были зафиксированы в 14.40 и 14.45. Украинские войска выпустили по городу 13 снарядов калибром 152 миллиметра. Также в 14.10 и 14.25 подвергся обстрелам поселок Зайцево на окраине Горловки. По нему выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров.
Накануне в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии в Горловке.
Ранее ВСУ почти за 20 минут обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой народной республики, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и 13 снарядов калибром 152 миллиметра.
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Стало известно о предстоящих назначениях в освобожденных регионах
В правительствах Херсонской и Запорожской областей планируются новые назначения, российские управленцы продолжают заходить в органы власти освобожденных территорий, сообщил украинский военный аналитик Юрий Подоляка.
«Первым заместителем главы области по безопасности будет назначен Алексей Катериничев. Выходец из ФСБ и поэтому имеет огромный опыт в сфере безопасности. Силовики всегда были и продолжают оставаться опорой государства и теми структурами, на которые Россия может положиться в самое непростое время», – пишет Подоляка в своем блоге в Telegram.
По его данным, зампредседателя правительства – министром промышленности Херсонской области станет молодой управленец Семен Машкауцан. «Ему немногим за 30, но он уже имеет солидный руководящий опыт, сейчас он – директор Департамента металлургии и материалов в Минпромторге, и престижное образование: МГУ, МГИМО и «Школа губернаторов». Управленцы новой волны не только профессионалы, это еще и храбрые люди», – отметил он.
Министром финансов в правительстве Херсонской области станет Евгений Немтинов, сообщил Подоляка. «Он родился в пос. Зеленодольск Днепропетровской области Украинской ССР. Всю жизнь прожил на Украине, но не смирился с тем, что ее захватил неонацистский киевский режим. Прошел путь от заведующего отделом бухгалтерского учета доходов и расходов до начальника управления учета и отчетности министерства финансов Республики Крым, где трудился до недавнего времени», – написал он.
«Заместителем председателя Совета министров Запорожской области по социальным вопросам будет Алексей Лысов. Он прошел трудовой путь от специалиста в региональном правительстве до высокопоставленного сотрудника АП. Победил в конкурсе «Лидеры России» и занимался восстановлением Алчевска», – говорится в сообщении.
По информации Подоляки, председателем избирательной комиссии Запорожской области избрана Галина Катющенко. «Она – бывший украинский политик и журналист. Работала в «Партии регионов», потом в «Оппозиционном блоке». Киевский режим никогда не поддерживала», – отметил он.
«Заместителем министра труда и социальной политики станет Евгений Маркелов. Опытный управленец, всю жизнь проработал в органах власти на Юге России», – заключил Подоляка.
Эксклюзивной информацией о будущих назначениях в Харьковской области поделился и Telegram-канал телеведущего Владимира Соловьева. «По информации «Соловьев Live», председателем Совета министров администрации Харьковской области станет Андрей Алексеенко. Нынешний мэр Краснодара. Известная на Кубани фигура. В свои 44 года он успел поработать в администрации Краснодара, заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности руководителя Ейского района, а затем стал первым вице-губернатором Краснодарского края, курировал строительную сферу. При этом Алексеенко сделал себя сам – свой трудовой путь он начал простым инженером по техническому надзору на заводе. Коллеги отзываются о нем как о жестком и принципиальном человеке. Хобби такой характеристике соответствует – бокс. Новое назначение выглядит крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко. И другой немаловажный, если не самый главный аспект – во главе кабмина Харьковской области будет успешный и системный российский управленец, который сделал блестящую карьеру в одном из самых развитых регионов страны. Очевидно, что Россия пришла на освобожденные территории навсегда», – говорится в сообщении.
О предстоящих назначениях в Донецкой и Луганской народных республиках написал Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
МИД допустил возможность привлечения рабочих КНДР для восстановления Донбасса
Санкции СБ ООН в отношении КНДР не распространяются на республики Донбасса, Москва не будет мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна в вопросе найма северокорейских рабочих для восстановления донбасских республик, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
«На привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства-члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются», – передает РИА «Новости» слова Ильичева.
По его словам, «параметры предполагаемого сотрудничества между Донецкой Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой, о чем говорил (глава ДНР) Денис Пушилин, лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян».
«Резолюции Совета безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером. Эту неприглядную роль давно взяли на себя те самые столицы, которые продолжают раздувать конфликт и которых ни в малейшей степени не интересует жизнь людей на Донбассе, да и на Украине тоже», – заключил он.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика ведет с Пхеньяном переговоры о приезде строителей из КНДР, первая группа может прибыть в самое ближайшее время. В июле КНДР признала независимость ДНР и ЛНР.
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своим коллегам из ДНР и ЛНР письмо о признании. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что КНДР признала Донецкую народную республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР.
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