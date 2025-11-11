Кремль назвал самое глубокое заблуждение руководства Украины

Песков назвал иллюзии о военной победе самым глубоким заблуждением режима в Киеве

Tекст: Елизавета Шишкова

Убеждение Киева в возможности выиграть войну на поле боя – самое глубокое заблуждение, подчеркнул Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, ситуация на фронте свидетельствует об обратном.

Песков отметил, что киевский режим предается иллюзиям, думая о военной победе и решении конфликта силовым путем. «Это самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим», – заявил он. Пресс-секретарь также подчеркнул: «Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном».

Песков добавил, что текущая пауза в переговорах по Украине связана не с позицией России, а с влиянием европейских стран, поддерживающих руководство Украины верой в военное решение.

«Мы видим, что сейчас сложилась пауза в переговорах по Украине. Ситуация зависла не по нашей вине», – пояснил представитель Кремля. Он также обвинил европейцев в том, что они раззадоривают Киев и мешают конструктивному диалогу.

