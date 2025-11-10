Tекст: Ольга Иванова

Денисенко выступил на открытии Международной научно-практической конференции «Русский язык и литература в Центральной Азии» в Душанбе, сообщает ТАСС.

Денисенко заявил: «Под видом так называемой просветительской деятельности некоторые страны и союзы предпринимают системные меры для дискриминации языковой среды своих оппонентов – в первую очередь, активным насаждением английского языка».

Он подчеркнул, что происходящая внешняя культурно-цивилизационная экспансия направлена на подчинение мира единым стандартам и стирание национальной идентичности. Дипломат выразил удивление действиям «просветителей», которые способствуют вытеснению русского языка и отмене русскоязычных произведений даже в странах СНГ.

Денисенко также призвал сохранять языковое многообразие и подчеркнул важность таких конференций, как проходящая сейчас в Душанбе, для поддержки культурной устойчивости евразийского пространства.

Напомним, Россия передала на Украину меморандум с акцентом на правах русскоязычного населения. В документе предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение прав русскоговорящих граждан на Украине.



