Посол Белоруссии предостерег от вытеснения русского языка из СНГ
Посол Белоруссии в Таджикистане Виктор Денисенко заявил, что ряд западных государств, стремясь подорвать многополярный мир, оказывают давление на страны СНГ, навязывая изучение английского языка и поощряя вытеснение русского из образовательных и культурных программ.
Денисенко выступил на открытии Международной научно-практической конференции «Русский язык и литература в Центральной Азии» в Душанбе, сообщает ТАСС.
Денисенко заявил: «Под видом так называемой просветительской деятельности некоторые страны и союзы предпринимают системные меры для дискриминации языковой среды своих оппонентов – в первую очередь, активным насаждением английского языка».
Он подчеркнул, что происходящая внешняя культурно-цивилизационная экспансия направлена на подчинение мира единым стандартам и стирание национальной идентичности. Дипломат выразил удивление действиям «просветителей», которые способствуют вытеснению русского языка и отмене русскоязычных произведений даже в странах СНГ.
Денисенко также призвал сохранять языковое многообразие и подчеркнул важность таких конференций, как проходящая сейчас в Душанбе, для поддержки культурной устойчивости евразийского пространства.
