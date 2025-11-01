Михайлов возглавил ХК «Сочи» вместо Крикунова

Михайлов назначен главным тренером ХК «Сочи», Крикунов стал консультантом

Tекст: Денис Тельманов

Дмитрий Михайлов назначен главным тренером хоккейного клуба «Сочи», передает ТАСС. Его предшественник Владимир Крикунов остался в структуре клуба и теперь работает тренером-консультантом. Пресс-служба команды опубликовала соответствующее сообщение о кадровых изменениях.

Ранее работающий в системе петербургского СКА и сборных России, Михайлов имеет большой опыт работы с молодежными командами. Он также участвовал в Кубке Сириуса с юношеской сборной России и в 2023 году тренировал сборную Ирана на чемпионате мира IV дивизиона.

Владимир Крикунов был назначен главным тренером «Сочи» перед началом сезона, а до этого возглавлял клубы КХЛ и ВХЛ, в числе которых петербургское «Динамо», «Ак Барс», «Нефтехимик», рижское «Динамо», «Барыс», «Автомобилист» и московское «Динамо». Под его руководством «Динамо» выиграло чемпионат России и Кубок европейских чемпионов, а сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира.

Крикунов является заслуженным тренером России. Его отставка в ХК «Сочи» стала третьей сменой главного тренера в нынешнем сезоне КХЛ после изменений в тольяттинской «Ладе» и «Сибири».

На момент назначения нового наставника «Сочи» занимает последнее место в Западной конференции КХЛ, набрав десять очков в 18 матчах. Ближайшая игра команды пройдет второго ноября против московского «Спартака» дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в допинг-пробе гендиректора хоккейного клуба «Сочи» Игоря Григоренко выявили шесть запрещенных веществ, включая мельдоний и анаболические агенты. Клуб КХЛ «Сочи» расторг контракт с главным тренером Вячеславом Козловым.