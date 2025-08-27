В допинг-пробе гендиректора ХК «Сочи» Григоренко нашли шесть запрещенных веществ

Опубликовано видео с дрона живой Наговицыной у пика Победы 19 августа

Tекст: Елизавета Шишкова

Пилот FPV-дрона, проводивший облет пика Победы 16 и 19 августа 2025 года, опубликовал соответствующие кадры в своем Instagram (запрещен в России, продукт компании Meta, признанной экстремистской), передает портал Mountain.ru.

На опубликованных кадрах видно, что Наталья Наговицына в эти даты была жива, находилась в сознании и проявляла активность. В частности, она махала рукой прилетевшему дрону из своей разорванной палатки.

В подписи к видео пилот указал, что облет проводился специально для фиксации состояния участников экспедиции на пике Победы и для документирования происходящего. По словам пилота, «на видео отчетливо видно, что Наговицына в те дни была активна и в сознании».

Данные кадры подтверждают, что вплоть до 19 августа 2025 года Наговицына была жива.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств получения травмы альпинисткой Натальей Наговицыной на пике Победы в Киргизии.

Операция по спасению Наговицыной, которая оставалась без движения с 12 августа на высоте около 7 200 метров, завершилась безрезультатно.

Спуск альпинистки с пика Победы оказался невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.