Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
В допинг-пробе гендиректора ХК «Сочи» Григоренко нашли шесть запрещенных веществ
В допинг-пробе гендиректора хоккейного клуба «Сочи» Игоря Григоренко, датированной 2015 годом, выявили шесть запрещенных веществ, включая мельдоний и анаболические агенты.
В допинг-пробе генерального директора хоккейного клуба «Сочи» Игоря Григоренко обнаружены шесть запрещенных веществ, передает ТАСС со ссылкой на заявление Международной федерации хоккея.
Среди выявленных препаратов значатся метенолон, оксандролон, тренболон, мельдоний, катин и псевдоэфедрин, относящиеся к классам анаболических агентов и стимуляторов.
Расследование по этому делу вело Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Ранее стало известно, что ИИХФ отстранила Григоренко от любой профессиональной деятельности в спорте на четыре года. «Решение было принято на основании базы LIMS», – говорится в сообщении.
«Советский спорт» уточнил, что срок дисквалификации отсчитывается с 12 августа. Ранее, в марте 2025 года, Григоренко получил уведомление от Федерации хоккея России о положительном результате анализа, который был взят в 2015 году. Позднее РУСАДА уведомило Континентальную хоккейную лигу о дисквалификации Григоренко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хоккейный клуб «Сочи» предложил Вячеславу Крикунову занять пост главного тренера. Руководство клуба расторгло контракт с бывшим наставником Андреем Козловым.