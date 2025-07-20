Крикунов согласился возглавить хоккейный клуб «Сочи»

Военный эксперт назвал цели массированного удара России по Днепропетровской области
Военный эксперт Дандыкин назвал цели массированного удара по Днепропетровской области
«В ночь на субботу основной удар был нанесен по Днепропетровской области, где находятся предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Для киевского режима это важнейший регион с учетом не только Днепропетровска (украинское название – Днепр), но и других городов. Но именно в Днепропетровске находится бывший советский завод, который сейчас перепрофилирован для выпуска крылатых ракет «Нептун» и другого дальнобойного оружия», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.
По словам эксперта, в Павлограде находится важный логистический центр, который снабжает украинскую группировку на территории в ДНР, в частности в Константиновке и Красноармейске: «Судя по всему, во время российского массированного удара досталось и транспортным артериям, раз глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак говорит, что прошедшая ночь на территории Украины была адской из-за российских ударов».
По мнению собеседника, Россия задействовала несколько сотен беспилотников и крылатые ракеты, в том числе комплексы «Искандер» и «Калибры» морского базирования. Также не исключено участие авиации.
«По ударом оказалось несколько регионов Украины, но основной мишенью стал именно областной центр Днепропетровской области», – рассуждает спикер.
Дандыкин напомнил о российском плане на летнюю кампанию, но отчасти групповой удар можно считать ответом на недавний ультиматум президента США Дональда Трампа, который потребовал остановить боевые действия в течение 50 дней: «Главный план – это освобождение нашей земли. Это ДНР, Херсонская и Запорожская области. Там наметились успехи. До самого Запорожья уже не очень далеко, поэтому массированные и групповые удары будут продолжаться, в том числе и по Киеву. Чем больше поражается в глубоких тылах всего того, что снабжает и вооружает ВСУ, тем легче российским бойцам на линии боевого соприкосновения и активнее наше продвижение», – отметил он.
«С другой стороны, Зеленский тоже старается наносить контрудары. Киев уже получил большинство из 49 танков Abrams, обещанных Австралией. Остальные машины будут отправлены в ближайшие месяцы. Это хоть и устаревшая, но серьезная техника», – подчеркнул Дандыкин.
Спикер отметил, что сейчас боевые машины врага практически исчезли с поля боя. «Многое мы побили или затрофеили, но враг что-то где-то еще накапливает. На мой взгляд, он может сформировать еще четыре-пять бригад и совершить где-нибудь вылазку. Не прекращаются убийственные атаки на Теткино, Белгородскую область», – добавил эксперт.
По данным Минобороны, в ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотников.
Как пишет британская газета The Guardian со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, это была самая интенсивная атака и прошедшая ночь на территории Украины оказалась «адской» из-за российских ударов.
Судя по комментариям в соцсетях и украинских пабликах, самый массированный удар был нанесен по целям в Павлограде Днепропетровской области, там были повреждены в том числе промышленные предприятия.