Вячеслав Козлов возглавил хоккейный клуб «Сочи» в КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал контракт с «Сочи»

Tекст: Денис Тельманов

Вячеслав Козлов назначен главным тренером хоккейного клуба «Сочи», передает ТАСС. Пресс-служба клуба сообщила, что контракт с 53-летним специалистом рассчитан на два года. Козлов является двукратным обладателем Кубка Стэнли, которые он выиграл в составе клуба National Hockey League.

Ранее Козлов успешно выступал как игрок, а теперь приступает к новой тренерской работе в рамках Континентальной хоккейной лиги. Ожидается, что под его руководством клуб усилит свои позиции в чемпионате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, клуб из Сочи одержал победу над «Нижним Новгородом» и вышел в Российскую премьер-лигу спустя год после вылета. Петербургский хоккейный клуб СКА назначил Игоря Ларионова главным тренером после расторжения контракта с Романом Ротенбергом.

Президент России Владимир Путин поздравил ярославский хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.