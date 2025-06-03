Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.12 комментариев
Вячеслав Козлов возглавил хоккейный клуб «Сочи» в КХЛ
Двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал контракт с «Сочи»
Экс-игрок и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов стал главным тренером хоккейного клуба «Сочи» на два года.
Вячеслав Козлов назначен главным тренером хоккейного клуба «Сочи», передает ТАСС. Пресс-служба клуба сообщила, что контракт с 53-летним специалистом рассчитан на два года. Козлов является двукратным обладателем Кубка Стэнли, которые он выиграл в составе клуба National Hockey League.
Ранее Козлов успешно выступал как игрок, а теперь приступает к новой тренерской работе в рамках Континентальной хоккейной лиги. Ожидается, что под его руководством клуб усилит свои позиции в чемпионате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, клуб из Сочи одержал победу над «Нижним Новгородом» и вышел в Российскую премьер-лигу спустя год после вылета. Петербургский хоккейный клуб СКА назначил Игоря Ларионова главным тренером после расторжения контракта с Романом Ротенбергом.
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