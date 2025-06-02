Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.12 комментариев
Ларионов сменил Ротенберга на посту главного тренера СКА
Игорь Ларионов возглавил хоккейный клуб СКА вместо Романа Ротенберга
Петербургский хоккейный клуб СКА назначил Игоря Ларионова главным тренером после досрочного расторжения контракта с Романом Ротенбергом.
Совет директоров петербургского хоккейного клуба СКА провел заседание, на котором принято решение о смене главного тренера, сообщает ТАСС.
Как отмечается в официальном заявлении пресс-службы СКА, контракт с Романом Ротенбергом был расторгнут досрочно из-за недостижения спортивных результатов.
При этом отдельно подчеркнут вклад Ротенберга в развитие команды и детско-юношеского хоккея за годы работы в системе СКА.
Новым главным тренером клуба назначен Игорь Ларионов. В сообщении отмечается: «Новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время».
Как писала газета ВЗГЛЯД, хоккейный клуб СКА решил расстаться с главным тренером Романом Ротенбергом после неудачного сезона. Руководство СКА полностью сменилось из-за неудовлетворительных результатов в КХЛ. Капитан команды Александр Никишин расторг контракт и продолжит карьеру в НХЛ в клубе «Каролина».