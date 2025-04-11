СКА расторг контракт с капитаном команды Никишиным

СКА расторг контракт с капитаном Никишиным для перехода игрока в клуб НХЛ «Каролина»

Tекст: Мария Иванова

Петербургский клуб СКА расторг контракт с капитаном команды Александром Никишиным по обоюдному согласию сторон, передает ТАСС. По информации клуба, игрок продолжит свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заключив контракт новичка с клубом «Каролина». Этот контракт будет действовать до конца сезона-2025/26. Права на защитника в КХЛ останутся у СКА, хотя его контракт изначально был рассчитан до 31 мая.

Ранее СКА также расторг контракты с двумя другими игроками: нападающими Иваном Демидовым и Евгением Кузнецовым. Демидов уже подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Монреаль», который будет действовать до конца сезона-2026/27. Никишину 23 года, и он перешел в СКА в июле 2022 года из московского «Спартака» в результате обмена. Взамен красно-белые получили пять игроков и права на еще четырех хоккеистов.

Александр Никишин дважды становился самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ. В сезоне-2022/23 он набрал 55 очков, а в сезоне-2023/24 – 56, что является рекордом среди российских защитников. Также он установил рекорд по количеству голов среди игроков обороны в составе СКА.

В сезоне-2024/25 Никишин завершил регулярный чемпионат с 46 очками за 61 матч, замкнув тройку лидеров по результативности среди защитников. Однако в плей-офф команда проиграла в первом раунде московскому «Динамо». Никишин пропустил две стартовые встречи из-за повреждения, но в оставшихся четырех играх забросил две шайбы и сделал результативный пас.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля петербургский СКА одержал первую победу над московским «Динамо» в сезоне, выиграв со счетом 4:3 в овертайме на гостевом матче КХЛ.