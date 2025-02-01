СКА впервые в сезоне победил московское «Динамо»

Tекст: Мария Иванова

Петербургский СКА одержал победу в овертайме над московским «Динамо» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.

В составе СКА отличились Валентин Зыков на 17-й минуте, Александр Никишин, забросивший шайбы на 32-й и 64-й минутах, а также Андрей Педан на 37-й минуте. За «Динамо» голы забили Максим Джиошвили на 8-й минуте и Никита Гусев, оформивший дубль на 13-й и 60-й минутах.

Для петербургского клуба это стала первая победа над «Динамо» в текущем сезоне. До этого команда под руководством Романа Ротенберга проиграла три предыдущих встречи – две дома (2:4, 3:5) и одну на выезде (4:5).

На данный момент СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 65 очками после 51 игры.

Следующий матч команда проведет 4 февраля дома против казанского «Ак Барс». Московское «Динамо» находится на второй позиции с 66 очками и 6 февраля встретится в гостях с китайским «Куньлунь Ред Стар».

Напомним, в конце декабря нападающий СКА Евгений Кузнецов получил серьезное сотрясение мозга в матче против ЦСКА.