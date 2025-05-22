Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» главе Гирьянского сельсовета Юрию Польскому, сообщает ТАСС. Церемония состоялась в рамках совещания с муниципалитетами региона 20 мая, куда Польской был приглашен после того, как ранее не смог присутствовать на вручении в Москве из-за болезни.
«Я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел. Но сегодня он здесь. Это глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Польской Юрий Владимирович», – сказал президент, вручив статуэтку победителю.
Путин отметил вклад Польского в развитие местного самоуправления, подчеркнув, что «работа с людьми на земле – это совершенно иной уровень погружения». Президент выразил благодарность всем муниципальным деятелям, подчеркнув сложность их служения.
Глава государства также поручил губернатору Курской области представить к государственным наградам деятелей, внесших особый вклад в нормализацию ситуации в регионе.
«Хочу попросить Александра Евсеевича: обстановка боевая, поэтому это вполне естественно, прошу коллег, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации, представить к государственным наградам», – заявил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ.
Путин одобрил продление ежемесячных выплат жителям Курской области, потерявшим имущество, до их возвращения в дома. Он также призвал изучить опыт Курской области по гуманитарной помощи.