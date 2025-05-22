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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    86 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    22 мая 2025, 01:08 • Новости дня

    Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ярославский хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина, сообщил Кремль.

    Путин провел телефонный разговор с главным тренером клуба Игорем Никитиным. Президент поздравил «весь тренерский состав и команду» с победой, сообщается на сайте Кремля.

    Напомним, «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Никитин выиграл второй Кубок Гагарина в карьере.

    21 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение памятников времен Второй мировой войны украинскими формированиями свидетельствует об их неонацистской идеологии и «крайнем идиотизме», заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин осудил действия украинских боевиков, разрушающих памятники времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

    На встрече с волонтерами в Курской области он подчеркнул, что подобное поведение является проявлением неонацистской идеологии.

    «Эти люди с идеологией нацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», – отметил Путин.

    По его словам, уничтожение памятников наглядно демонстрирует, с кем воюет Россия в ходе спецоперации.

    Один из волонтеров на встрече с Путиным рассказал, что боевики ВСУ атакуют памятники беспилотниками, особенно, когда там появляются волонтеры.

    «Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», – отметил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые посетил Курск после освобождения региона от ВСУ.

    Глава государства во время визита в Курскую область встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

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    21 мая 2025, 08:54 • Новости дня
    Путин посетил Курскую область
    Путин посетил Курскую область
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

    Владимир Путин посетил Курскую область, сообщает ТАСС. По данным агентства, кадры визита распространила пресс-служба Кремля в среду, сама встреча прошла накануне.

    В ходе поездки глава государства побывал в гуманитарном штабе, где встретился с волонтерами. Вместе с ним на встрече присутствовали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

    Отмечается, что это первая поездка Путина в регион после его полного освобождения от ВСУ. До этого Путин приезжал в регион в марте, вскоре после успешной операции «Поток».

    26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе операции «Поток» более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

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    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    21 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Кирьянов: Путин встретился с волонтерами для получения объективной картины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в рамках визита в Курскую область уделил внимание встрече с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о происходящем в регионе, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

    В своем Telegram-канале он указал, что, несмотря на плотный рабочий график, глава государства уделил время общению с теми, кто на практике помогает жителям пострадавших районов, взаимодействует с местными властями и участвует в гуманитарных миссиях на передовой.

    Кирьянов отметил, что волонтеры рассказали президенту о реальной ситуации на местах, отметив: «У нас наиболее полная и объективная картина происходящего». Такой диалог позволяет главе государства получать живую информацию напрямую от тех, кто ежедневно сталкивается с вызовами на земле.

    По мнению депутата, сам факт встречи стал знаком особого уважения и признательности к добровольцам, служащим стране и людям, оказавшимся в трудной ситуации.

    Напомним, в среду Путин впервые после освобождения региона от ВСУ приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

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    21 мая 2025, 09:00 • Новости дня
    Путин встретился с волонтерами в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области и поблагодарил их за работу.

    Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области, передает ТАСС. На встрече присутствовали врио губернатора Александр Хинштейн и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

    В ходе визита особое внимание было уделено вопросам гуманитарной поддержки и работы волонтерских организаций.

    Владимир Путин совершил первый визит в Курск после освобождения региона от ВСУ. Президент ранее посетил Курскую область в марте после завершения операции «Поток», которая позволила российским бойцам прорвать оборону противника.

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    21 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Курскую область осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

    Путин побывал на строящейся Курской АЭС-2 в городе Курчатове во время рабочей поездки в Курскую область, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В рамках визита глава государства встретился с представителями добровольческих организаций и обсудил вопросы развития региона с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. В ходе поездки Путин также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.

    «В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В городе Курчатове Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин впервые после освобождения региона от ВСУ приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

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    21 мая 2025, 09:24 • Новости дня
    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе

    Путин сообщил о зафиксированных попытках продвижения ВСУ в районе Шостки

    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области сообщил о попытках украинской армии выйти в сторону российской границы, упомянув район Шостки.

    Во время встречи один из волонтеров рассказал о ситуации на курском направлении и сообщил, что противник недавно был замечен в районе населенного пункта Шостка.

    «Тоже пытаются двигаться в сторону границы», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области в районе Шостки.

    Президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ.

    Во время этой поездки Путин встретился с волонтерами и поблагодарил их за проделанную работу.

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    21 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Рубио отказался оскорблять Путина на слушаниях в Конгрессе

    Рубио отказался называть Путина «военным преступником» на слушаниях в Конгрессе

    Tекст: Вера Басилая

    Во время слушаний в Конгрессе госсекретарь США Марко Рубио уклонился от прямого ответа на провокационный вопрос демократа Билла Катинга о признании Владимира Путина «военным преступником», сосредоточив внимание на завершении конфликта.

    Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США не стал называть российского президента Владимира Путина «военным преступником», передает РБК.

    Конгрессмен Билл Китинг попытался добиться от Рубио однозначного ответа, однако тот ответил, что «наше намерение – положить конец войне». На уточняющий вопрос Китинга он заявил: «Мы не можем положить конец войне, не поговорив с господином Путиным».

    Рубио также отметил, что военные преступления имели место, но кто несет за них ответственность, предстоит установить, для этого будет время и место.

    В 2022 году, когда только начался конфликт на Украине, Рубио называл Путина «военным преступником». Но заняв пост госсекретаря, он отказался от подобных заявлений, подчеркнув в интервью CNN, что его главная задача – «обеспечить мир и прекратить конфликт».

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    Напомним, бывший президент США Джо Байден допускал оскорбительные высказывания в адрес президента России. В ответ Владимир Путин ранее пожелал Байдену здоровья и использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что российский лидер Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений.

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    21 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин посадил Хинштейна в свою машину после встречи

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время визита в Курскую область президент России Владимир Путин пригласил исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна продолжить обсуждение региональных вопросов в автомобиле.

    Путин после личной встречи с Александром Хинштейном посадил врио губернатора Курской области в свою машину, сообщает ТАСС. Глава государства предложил Хинштейну пообщаться на дополнительные темы во время совместной поездки.

    «Знаю, что у вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», – заявил Путин лично Хинштейну. Это произошло в рамках визита президента в Курскую область, где обсуждались актуальные задачи региона.

    Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Путин также осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

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    21 мая 2025, 09:38 • Новости дня
    Путин поддержал продление выплат жителям Курской области
    Путин поддержал продление выплат жителям Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин согласился продлить ежемесячные выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество, до момента их возвращения в собственные дома.

    Решение о продлении выплат прокомментировал президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном, передает ТАСС.

    Путин поддержал предложение руководства области и отметил: «Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома».

    Изначально выплаты предполагалось прекратить после полного освобождения Курской области от противника, операция завершилась 26 апреля. Однако Хинштейн обратился к президенту с просьбой о продлении меры поддержки на период, пока жители не смогут вернуться в свои дома.

    Президент также согласился с инициативой выделить бюджетные средства на ремонт домов, которые пришли в негодность во время эвакуации, даже если они не были разрушены напрямую в результате обстрела.

    «Так и надо сделать. Согласен и с этим предложением, потому что люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность, и, безусловно, их нужно поддерживать. Согласен», – отметил президент.

    Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Путин также осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

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    21 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Более 113 тысяч жителей Курской области получили выплату за утрату имущества

    Tекст: Евгения Караваева

    Жители приграничных населенных пунктов Курской области с утраченным имуществом получили ежемесячные выплаты по 65 тыс. рублей, сумма составила 7,3 млрд рублей.

    Более 113 тыс. жителей приграничных районов Курской области получили ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей, передает ТАСС. Деньги выплачиваются тем, чье имущество утрачено в результате атак ВСУ, на эти выплаты ежемесячно уходит около 7,3 млрд рублей.

    Врио губернатора Александр Хинштейн уточнил в эфире телеканала «Россия 24»: «Выплата в 65 тыс. рублей ежемесячно. Ранее это решение главы государства было принято в феврале, и с февраля наши граждане, жители приграничья, у кого утрачено имущество, кто получил до этого выплату из федерального бюджета в размере 150 тыс. рублей, стали ежемесячно получать по 65 тыс. рублей».

    По его словам, на апрель выплаты получили более 113 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Кремль анонсировал поручения президента Путина по итогам его поездки в Курскую область. Владимир Путин в рамках визита в регион уделил внимание встрече с волонтерами и получил объективную информацию о ситуации на месте. Все попытки украинских боевиков проникнуть на территорию Курской области пресекаются.

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    21 мая 2025, 11:22 • Новости дня
    Путин заявил о поддержке минимальных ставок по ипотеке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минимальные ставки по ипотеке поддерживают не только строительную отрасль, но и позволяют сохранить рабочие места в компаниях сектора, сообщил президент России Владимир Путин.

    Все, кто отвечает за развитие строительного сектора в России, выступают за минимальные ставки по ипотеке, сообщил президент Владимир Путин на совещании с руководителями муниципалитетов Курской области, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи член общественной палаты области Александр Терновцов предложил распространить льготную ипотеку под 2% на всех жителей региона.

    Путин с юмором заметил, что Терновцова на этот вопрос «подговорил» вице-премьер Марат Хуснуллин. «Все, кто отвечает за стройку в стране, они все за сохранение минимальной ипотеки. Это дает возможность сохранить трудовые коллективы, поддержать компании. Но тем не менее подумаем, мы это обсуждали уже», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил распространять льготную семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в регионах, где малодоступно новое строительство. Губернатор Курской области предложил списать жителям долги по ипотеке за разрушенное жилье. Лимиты на выдачу семейной ипотеки почти сняты, механизм расширения программы на вторичный рынок могут принять до конца года.

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    21 мая 2025, 09:57 • Новости дня
    Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области
    Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил увеличить численность подразделений, занимающихся разминированием в Курской области, чтобы ускорить возвращение жителей в свои дома.

    Глава государства заявил о необходимости усиления группировки разминирования в Курской области, сообщает ТАСС. По словам Путина, дополнительные силы должны быть привлечены, чтобы жители региона смогли как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

    «Группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам», – отметил президент во время встречи с врио губернатора Александром Хинштейном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали центр Красноармейска перед отступлением. Украинские военные начали минировать пути отхода своих подразделений. ВСУ создали многослойные минные поля на Запорожском фронте.

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    21 мая 2025, 20:28 • Новости дня
    Трамп сообщил о значительном прогрессе по Украине после беседы с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Дональд Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    По словам президента США, они обсуждали ситуацию на Украине в течение двух с половиной часов, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что считает итоги этих переговоров серьезным достижением, однако подробности достигнутого прогресса он раскрывать не стал. О содержании беседы с российским коллегой президент США сообщил во время встречи со СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с российским лидером и достигнутый прогресс по ряду вопросов.

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    21 мая 2025, 17:41 • Новости дня
    Кремль анонсировал вручение Путиным высших государственных наград

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин вручит в четверг в Екатерининском зале Сенатского дворца высшие государственные награды, сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин проведет церемонию вручения высших государственных наград в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля, участие примут представители различных сфер, передает ТАСС.

    Госнаграды получат более 20 человек, им вручат ордена и медали. В список награжденных вошли военные, летчики-космонавты, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности, а также представители общественных и религиозных организаций.

    Ранее президент России вручил премию «Служение» главе Гирьянского сельсовета Курской области Юрию Польскому.

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    21 мая 2025, 10:59 • Новости дня
    Путин вручил премию «Служение» чиновнику из Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» главе Гирьянского сельсовета Курской области Юрию Польскому.

    Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» главе Гирьянского сельсовета Юрию Польскому, сообщает ТАСС. Церемония состоялась в рамках совещания с муниципалитетами региона 20 мая, куда Польской был приглашен после того, как ранее не смог присутствовать на вручении в Москве из-за болезни.

    «Я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел. Но сегодня он здесь. Это глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Польской Юрий Владимирович», – сказал президент, вручив статуэтку победителю.

    Путин отметил вклад Польского в развитие местного самоуправления, подчеркнув, что «работа с людьми на земле – это совершенно иной уровень погружения». Президент выразил благодарность всем муниципальным деятелям, подчеркнув сложность их служения.

    Глава государства также поручил губернатору Курской области представить к государственным наградам деятелей, внесших особый вклад в нормализацию ситуации в регионе.

    «Хочу попросить Александра Евсеевича: обстановка боевая, поэтому это вполне естественно, прошу коллег, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации, представить к государственным наградам», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ.

    Путин одобрил продление ежемесячных выплат жителям Курской области, потерявшим имущество, до их возвращения в дома. Он также призвал изучить опыт Курской области по гуманитарной помощи.

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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