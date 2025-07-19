ХК «Сочи» расторг контракт с тренером Козловым

Tекст: Валерия Городецкая

Клуб также прекратил сотрудничество с ассистентом главного тренера Александром Савченковым, передает РИА «Новости».

Козлов пришел в «Сочи» в начале июня, сменив уволенного ранее Сергея Зубова. Его соглашение с клубом было рассчитано на два года, однако он не провел ни одной встречи на посту главного тренера.

По итогам прошедшего сезона «Сочи» занял последнее, 11 место в турнирной таблице Западной конференции. «Нами принято взвешенное решение, и в новый сезон мы идем с новыми задачами и амбициозными целями. Уверен, что при поддержке многочисленных болельщиков нам по силам вернуть «Сочи» в число участников Кубка Гагарина», – заявил генеральный директор клуба Игорь Григоренко.

Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время. В заявлении клуба отмечено, что приоритетом останется развитие хоккея и молодого поколения.

Козлов, двукратный обладатель Кубка Стэнли и победитель Кубка Гагарина, ранее работал в тренерском штабе московского «Спартака», «Авангарда» и «Куньлунь Ред Стар». Также он возглавлял воскресенский «Химик» в сезонах 2017/18 и 2018/19.

В июне стало известно о прекращении существования хоккейного клуба «Витязь».