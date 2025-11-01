Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине, поскольку окончание конфликта станет завершением его политической жизни, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в кулуарах III форума молодых дипломатов «Меркурий-2025», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Зеленский не проявляет стремления к умиротворению, а варианты урегулирования, особенно системного характера, лично ему не интересны.

По словам Мирошника, президент Украины прекрасно осознает, что любой путь к миру приведет к необходимости нести ответственность за совершенные преступления, в первую очередь перед гражданским населением, а также за нарушение международного гуманитарного права и использование запрещенных методов ведения войны. Бывший рейтинг доверия, когда за него голосовали 73% избирателей в 2019 году, посол назвал обманутыми ожиданиями.

Мирошник добавил, что Зеленский и его окружение комфортно чувствуют себя в условиях продолжающегося военного положения, что позволяет им оставаться у власти, участвовать в коррупционных схемах и пользоваться вниманием западных стран. По мнению дипломата, нынешняя ситуация выгодна команде Зеленского.

Версии о стремлении Зеленского к миру он назвал «абсолютным фейком». Дипломат заявил: «Зеленский пытается использовать какие-то инструментарии типа режим прекращения огня для новой эскалации, для просто более серьезной подготовки к новой эскалации». Мирошник отметил, что Киев уже использовал переговорные форматы для перевооружения и подготовки новых военных ресурсов, и подобная тактика сохраняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Владимир Зеленский выразил готовность на Украине продолжать конфликт три года.

Мирошник отметил, что, по мнению Зеленского, мобилизационный ресурс на Украине остался примерно на два года.

Между тем украинские СМИ сообщили, что Зеленский считает Украину находящейся на пороге завершения военного конфликта.