Tекст: Вера Басилая

Мирошник пояснил, что когда Зеленский говорит, что Украина готова воевать еще два года, это значит, что он посчитал количество военного потенциала, который есть у Украины для мобилизации, передает ТАСС.

По его оценке, для Киева ключевым фактором остается человеческий ресурс, а остальное вооружение страны получает от Запада.

По версии дипломата, украинское руководство рассчитывает «утилизировать» боеспособное население в течение ближайших двух лет, исходя из нынешнего уровня потерь. Мирошник также подчеркнул, что нынешние заявления Зеленского являются сигналом западным странам о готовности продолжать конфликт при условии дальнейшей финансовой и военной поддержки со стороны партнеров.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности продолжать конфликт еще три года.

Telegraph сообщил, что массовое бегство молодежи с Украины грозит кризисом для Зеленского.

Депутат Верховной рады Сергей Евтушок отметил, что многие украинцы в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет не вернутся домой из-за снятия ограничений на выезд для молодых мужчин.

