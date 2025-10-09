Стармер поддержал реализацию соглашения Израиля и ХАМАС по Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал к полной и незамедлительной реализации соглашения между Израилем и ХАМАС, а также к отмене всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, передает ТАСС. Это заявление прозвучало на фоне новостей о достижении договорённостей.

«Это соглашение должно быть реализовано в полном объеме, без промедления. Оно должно сопровождаться немедленной отменой всех ограничений на поставки жизненно важной гуманитарной помощи в Газе», – заявил Стармер в Индии, его слова приводит агентство Reuters.

Политик поблагодарил США, Египет, Катар и Турцию за дипломатические усилия, подчеркнув, что выполнение договоренностей принесет глубокое облегчение как семьям израильских заложников, так и жителям Газы.

Он призвал стороны выполнить обязательства, положить конец конфликту и заложить основу для долгосрочного мира, подтвердив поддержку Британии первым этапам соглашения и переходу к дальнейшим переговорам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стороны достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Израильские военные нанесли удары по Газе после объявления о согласовании плана по урегулированию. Представители США назвали срок освобождения израильских заложников движением ХАМАС.