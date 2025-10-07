  • Новость часаРоссийские войска освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    Украина создала тайные аккумуляторные парки для экстренного электроснабжения
    На подлете к Москве сбит беспилотник
    В Европе предупредили о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    Цена золота превысила 4 тыс. долларов впервые в истории
    Афганистан пообещал Лаврову не пустить США на авиабазу Баграм
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    7 октября 2025, 13:04 • Новости дня

    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и затронуть вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения по телефону, передает РИА «Новости». В ходе разговора Алиев поздравил Путина с праздником, а российский президент выразил благодарность за внимание.

    Стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами и их перспективы. По итогам разговора президенты обменялись мнениями о развитии сотрудничества между Баку и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин запланировал совещание с Совбезом России в свой день рождения. Александр Лукашенко поздравил Путина. Ким Чен Ын направил поздравление Путину и пообещал вечную дружбу с Россией.

    5 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    «Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности. «Томагавки» и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Также ранее сообщалось, что администрация Трампа столкнулась с трудностями при рассмотрении запроса Киева на поставку дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), часть из которых предназначена ВМС США.

    5 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ

    Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина по ДСНВ

    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп оценил инициативу Москвы по ядерному соглашению, назвав это предложение потенциально позитивным шагом на фоне напряженности.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о продлении действия договора по ядерному оружию, передает РИА «Новости». В ответ на вопрос журналистов, американский лидер отметил: «Звучит как хорошая идея для меня».

    По словам Трампа, обсуждение вопроса о продлении соглашения по ядерным вооружениям остается актуальным для обеих стран. Он не уточнил, какие дальнейшие шаги планируются со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тем самым Путин «протягивает руку» США.

    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    6 октября 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

    Песков: У Путина есть личные планы на день рождения

    Кремль сообщил о планах Путина на день рождения
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день рождения проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, примет международные телефонные звонки, также у него есть личные планы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у президента России Владимира Путина на день рождения есть как рабочие, так и личные планы, ведь «день рождения – есть день рождения», передает РИА «Новости».

    Песков сообщил, что на 7 октября было запланировано много международных телефонных разговоров. Президент традиционно получает поздравления от зарубежных коллег, и на этот день уже были запланированы такие звонки.

    Кроме того, во второй половине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По словам Пескова, мероприятие пройдет с рабочей повесткой и не будет связано только с поздравлениями.

    Ранее Песков сообщал, что Путин отмечает свой день рождения в кругу семьи, при этом общаясь с российскими и зарубежными лидерами по рабочим вопросам.

    В прошлом году представитель Кремля рассказывал, что глава государства намеревался провести свой день рождения на рабочем месте.

    Путин вспоминал, как праздновал свой день рождения с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

    7 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Путин в свой день рождения решил провести совещание с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин запланировал в собственный день рождения, 7 октября, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня», – цитирует Пескова ТАСС.

    Также у главы государства есть множество международных телефонных переговоров в связи с поздравлениями с днем рождения.

    Кроме того, у президента есть личные планы на этот день, добавил представитель Кремля.

    Путин родился 7 октября 1952 года. Обычно глава государства проводит дни рождения за работой.

    Напомним, Путина с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын.

    7 октября 2025, 02:21 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией

    Лидер КНДР пообещал вечную дружбу России и КНДР в поздравлении Путину

    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    Поздравление президенту России Владимира Путина с днем рождения направил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В своем обращении Ким Чен Ын заявил: «Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения».

    Глава КНДР подчеркнул, что благодаря руководству Путина Россия стала могучей державой, возглавляющей создание нового многополярного мира. Он выразил уверенность в том, что дружба между Пхеньяном и Москвой будет вечной, а союзнические отношения будут играть ключевую роль в формировании справедливого миропорядка.

    Ким Чен Ын также выразил уверенность, что КНДР продолжит всестороннюю поддержку российской стороны в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, отмечается в сообщении агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал двусторонние отношения между Россией и КНДР интенсивными. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил необходимость непрерывного повышения боеспособности флота страны. Президент США Дональд Трамп может посетить корейскую демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.

    6 октября 2025, 21:02 • Новости дня
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание перспективам урегулирования палестинского вопроса и плану по Газе.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая выдвинутый президентом США план по нормализации в секторе Газа. Было отмечено, что Россия неизменно выступает за комплексное урегулирование палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

    Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам. Особое внимание было уделено поиску дипломатических решений по иранской ядерной программе и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

    В преддверии дня рождения Владимира Путина Биньямин Нетаньяху поздравил российского президента и пожелал ему всего наилучшего. В ответ Путин поздравил премьер-министра Израиля и израильский народ с наступающим праздником Суккот.

    6 октября 2025, 20:46 • Новости дня
    Путин подписал указ о новых мерах против коррупции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ввел дополнительные механизмы раскрытия информации о ценных бумагах для противодействия коррупции в стране.

    Путин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией, передает ТАСС. Согласно документу, утвержден новый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестров владельцев и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных лиц. Эти меры нацелены на усиление контроля при проведении антикоррупционных проверок.

    В указе подчеркивается, что предоставление таких сведений необходимо для эффективной работы по противодействию коррупции и повышения прозрачности финансовых операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что коррупция есть во всех странах. Основная проблема заключается не в наличии коррупции, а в том, насколько общество готово и способно само с ней бороться.

    5 октября 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин вспомнил цитаты из фильма «Калина красная»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед выступлением на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин и модератор встречи Федор Лукьянов разыграли за кулисами шутливый диалог с цитатами из фильма Василия Шукшина «Калина красная».

    Беседу показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Путин, обращаясь к Лукьянову, поинтересовался: «Народ собран?». Модератор ответил в шуточной форме: «К разврату готов, как говорится», вспомнив реплику одного из персонажей кинофильма, передает РИА «Новости».

    Президент поддержал дух юмора и отметил: «Дальше не буду продолжать. Хотя помнишь, как там: "Чего ж таких некрасивых-то набрал?"».

    Ранее Путин после выступления на заседании клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о школьном преподавателе литературы и обсуждении зарубежной классики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил российских педагогов с Днем учителя. Глава государства также наградил учителей, которые участвовали в спецоперации на Украине.

    7 октября 2025, 07:05 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить Tomahawk для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп может одобрить поставки ракет Tomahawk Украине с привлечением финансовых средств Евросоюза, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Подобное решение позволит Америке разрешить Украине закупить партию крылатых ракет большой дальности Tomahawk с помощью Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

    Авторы статьи считают это «неплохим решением» для Соединенных Штатов.

    Издание также указывает на потребность Украины в дополнительных системах противоракетной обороны и дополнительном финансировании для создания и закупки собственного вооружения в перспективе.

    Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    6 октября 2025, 12:29 • Новости дня
    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ

    Песков: Оценка Трампом предложения по ДСНВ может означать поддержку инициативы

    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа по предложению президента России Владимира Путина о ДСНВ дают основания для оптимизма к тому, что Америка поддержит инициативу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее президент США заявил, что российское предложение по ДСНВ – хорошая идея. Напомним, президент России Владимир Путин сообщал о готовности Москвы придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще один год после его истечения, если США согласятся на аналогичный шаг.

    5 октября 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин рассказал о своем учителе литературы
    Путин рассказал о своем учителе литературы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин после выступления на заседании клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о школьном преподавателе литературы и обсуждении зарубежной классики.

    Президент России Владимир Путин после выступления на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи вспомнил своего школьного учителя литературы, передает РИА «Новости». В ходе встречи глава государства прочитал участникам стихотворение Александра Пушкина о Бородинской битве.

    Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина об оценках в школе, Путин сказал: «Я уже не помню про эти оценки, это не важно, а важно, что у нас был очень талантливый, на мой взгляд, и увлеченный своим делом учитель литературы». Президент отметил, что преподаватель литературы знакомил учеников не только с классикой, но и с современной зарубежной прозой.

    В частности, Путин вспомнил, как учитель предлагал им читать роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и затем обсуждать произведение на уроках. По его словам, такие занятия и живой диалог с учителем были особенно ценны для школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил российских педагогов с Днем учителя. Глава государства также наградил учителей, которые участвовали в спецоперации на Украине.

    5 октября 2025, 22:46 • Новости дня
    Дмитриев оценил вероятность согласия США на предложение Путина по ДСНВ

    Дмитриев: Вероятность согласия США на предложение Путина по ДСНВ довольно высока

    Tекст: Антон Антонов

    Весьма вероятно, что США согласятся на предложение президента России Владимира Путина продолжить придерживаться условий Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил спецпредставитель президента, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», – заявил Дмитриев в Telegram, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп, оценивая инициативу Москвы, заявил: «Звучит как хорошая идея для меня». Путин сообщал о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще один год после его истечения, если США согласятся на аналогичный шаг.

    5 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил школьных учителей, а также педагогов колледжей, техникумов и вузов с Днем учителя.

    Президент России, слова которого приводятся на сайте Кремля, выразил признательность за «непростой, очень ответственный и благородный труд» всех педагогов страны. «Вы отдаете свои силы, энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее», – сказал глава российского государства.

    Путин отметил значимость миссии учителей, подчеркнув, что они «делают все, чтобы дети, подростки, ученики обрели знания, необходимые в современном мире, прочную ценностную опору». Он добавил, что благодаря работе педагогов учащиеся могут уверенно чувствовать себя во взрослой жизни и определять свою судьбу.

    Президент подчеркнул, что труд учителя требует «терпения, мудрости, душевной щедрости» и особого умения раскрывать таланты учеников. По его словам, День учителя – праздник, который вызывает самые теплые чувства у миллионов россиян, в том числе у родителей и бывших учеников.

    Путин также выразил гордость за сильную отечественную педагогическую школу и отметил важность сохранения преемственности педагогических традиций. Президент напомнил о роли профессиональных конкурсов, результаты которых традиционно подводятся ко Дню учителя.

    «У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлеченных своим делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и ребят, школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики непременно будут продолжены», – сказал президент.

    В завершение Путин пожелал педагогам здоровья, благополучия, а их ученикам – достижений, которыми будет гордиться вся страна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и за рубежом отмечают День учителя. Газета ВЗГЛЯД подготовила красивые открытки для поздравления педагогов.

    5 октября 2025, 07:41 • Новости дня
    Путин поздравил Рахмона с днем рождения

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, отметив его личный вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран.

    «Вы вносите большой личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами», – говорится в тексте послания, который приводит ТАСС.

    Путин выразил уверенность, что стороны и дальше будут активно сотрудничать по важнейшим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки. Он заявил, что предстоящая встреча лидеров в Душанбе станет конструктивной и плодотворной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посетит Таджикистан с визитом 9 октября. Президента будет сопровождать делегация высокого уровня. В ходе поездки он примет участие в саммите «Центральная Азия – Россия» и в заседании Совета глав государств СНГ.

    6 октября 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин присвоил классные чины ряду высокопоставленных чиновников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новых классных чинов федеральным государственным гражданским служащим.

    Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Документом утверждены новые должностные ранги для сотрудников различных ведомств. Чин второго класса получили заместители руководителя Россотрудничества Кирилл Богомолов и Андрей Емельянов, а также директор департамента МЧС Андрей Почкин. Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка и заместитель директора департамента Министерства обороны Александр Шименков удостоены чина третьего класса.

    Кроме того, классные чины были присвоены ряду представителей управделами президента, Федерального медико-биологического агентства, Министерства обороны и других федеральных ведомств. Указ уже вступил в силу.

    Ранее Путин повысил с 1 октября оклады чиновников и дипломатов на 7,6%.

    Главное
    Власти ДНР сообщили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска
    В Грузии объяснили нежелание высылать западных послов
    Киев заявил о первой с 2023 года военной помощи от Словакии
    Польша и Прибалтика обвинили Меркель в оправдании действий России
    Перебежчик Ступников оставил долги в России по кредитам
    Экс-советник Зеленского Арестович переобъявлен в розыск в России
    Телеведущую Лазареву заочно приговорили в России к реальному сроку заключения

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Провал цветной революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики цветных революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

